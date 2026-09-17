Δύο ξεχωριστές διαδρομές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται επί σκηνής στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό», σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές της ελληνικής ροκ σκηνής.

Ο Κώστας Τουρνάς, με μια πορεία που ξεκινά από τους Poll και συνεχίζεται σε μια μακρά και ιδιαίτερα επιδραστική προσωπική διαδρομή, συναντά τον Διονύση Τσακνή, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους σε ένα πρόγραμμα που συνδέει αγαπημένες στιγμές της προσωπικής τους δισκογραφίας με τραγούδια που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό ροκ.

Από τον Κώστα Τουρνά θα ακουστούν, μεταξύ άλλων, τα «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος» και το εμβληματικό «Άνθρωπε αγάπα», ενώ ο Διονύσης Τσακνής φέρνει στη σκηνή τραγούδια όπως τα «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι» και «Ρωγμές».

Με νέες ενορχηστρώσεις, κοινές ερμηνείες και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, το «Ροκ το Ελληνικό» γίνεται μια μουσική αναδρομή σε τραγούδια, στίχους και μελωδίες που παραμένουν ζωντανά και αγαπημένα μέχρι σήμερα.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια:

Προπώληση: 15€ (κανονικό), 10€ (παιδιά έως 14 ετών)

Ταμείο: 18€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com