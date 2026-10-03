Ο Bruno Mars έδωσε εικόνα στο «Dance With Me», ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ «The Romantic», και επέλεξε την Karol G για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο video clip. Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται ξανά λίγο καιρό μετά τη συνεργασία τους στο «Still», αυτή τη φορά όμως η Κολομβιανή τραγουδίστρια εμφανίζεται στο βίντεο χωρίς να συμμετέχει στην ηχογράφηση του τραγουδιού.

Μια σερενάτα κάτω από το μπαλκόνι

Το video αρχίζει με τον Bruno Mars σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, να παίζει κιθάρα και να επικοινωνεί με την Karol G. Λίγο αργότερα, εκείνος βρίσκεται κάτω από το μπαλκόνι της μαζί με την μπάντα του και το «Dance With Me» μετατρέπεται σε νυχτερινή σερενάτα. Η ιστορία καταλήγει στη συνάντησή τους, με πυροτεχνήματα να φωτίζουν το φινάλε.

Η παρουσία της Karol G δίνει στο clip μια συνέχεια που θα αναγνωρίσουν όσοι παρακολούθησαν την πρόσφατη κοινή τους πορεία. Πριν από λίγες εβδομάδες οι δυο τους παρουσίασαν το video του «Still», στο οποίο τραγουδούν μαζί. Στο «Dance With Me» αλλάζουν οι ρόλοι: το τραγούδι είναι του Mars και η Karol G γίνεται το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ιστορία του video.

Ένα τραγούδι από το «The Romantic»

Το «Dance With Me» κλείνει το εννέα τραγουδιών «The Romantic», το τέταρτο σόλο στούντιο άλμπουμ του Bruno Mars, που κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Το νέο clip έρχεται αρκετούς μήνες μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού και λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή του από τον Mars στα φετινά MTV Video Music Awards.

Με τη νέα του οπτικοποίηση, ένα τραγούδι που ήδη γνώριζαν οι ακροατές του άλμπουμ αποκτά τη δική του ιστορία στην οθόνη και επαναφέρει τη δημιουργική συνάντηση του Bruno Mars με την Karol G, χωρίς να τη μετατρέπει σε δεύτερο ντουέτο.