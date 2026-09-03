Η Karol G και ο Bruno Mars κυκλοφορούν το επίσημο video clip της συνεργασίας τους «Still», το οποίο γυρίστηκε μπροστά σε περισσότερους από 50.000 θεατές στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο έκτο studio album της Κολομβιανής καλλιτέχνιδας, «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», που κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου.

Μια μπαλάντα με ήχο από τη δεκαετία του ’80

Το «Still» κινείται στον χώρο της synth-pop και της ερωτικής power ballad, με έντονες επιρροές από τον ήχο της δεκαετίας του ’80. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδούν για μια αγάπη που εξακολουθεί να υπάρχει μετά το τέλος μιας σχέσης, μαζί με τις αναμνήσεις, την ευαλωτότητα και την ελπίδα που επιμένουν παρά τον χωρισμό.

Η Karol G έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι ήρθε κοντά της την κατάλληλη στιγμή και εξέφραζε ακριβώς όσα αισθανόταν εκείνη την περίοδο. Όπως τόνισε, δεν ήθελε να αντιμετωπιστεί απλώς ως ένα ακόμη αγγλόφωνο τραγούδι της, αλλά ως μια σύνθεση με την οποία συνδέθηκε πραγματικά.

Το «Still» γράφτηκε από την Karol G, τον Bruno Mars, την Alexandra Yatchenko, την Isabel LaRosa και τον Thomas LaRosa. Την παραγωγή ανέλαβαν οι Karol G, Bruno Mars και Thomas LaRosa, με τον D’Mile στη συμπαραγωγή.

Το video γυρίστηκε ζωντανά στο SoFi Stadium

Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της Karol G στο SoFi Stadium, στο πλαίσιο της περιοδείας «Viajando Por El Mundo Tropitour».

Ο Bruno Mars εμφανίστηκε ως αιφνιδιαστικός καλεσμένος και οι δυο τους ερμήνευσαν το «Still» μπροστά στο κοινό, ενώ οι κάμερες κατέγραφαν τη στιγμή για τις ανάγκες του επίσημου video clip.

Το τελικό αποτέλεσμα συνδυάζει πλάνα από την προετοιμασία και τα παρασκήνια με εικόνες από τη σκηνή και την αντίδραση του κοινού. Αντί για μια σκηνοθετημένη ιστορία, το video αποτυπώνει την πρώτη ζωντανή συνάντηση των δύο καλλιτεχνών γύρω από το τραγούδι και τη μεταξύ τους σκηνική χημεία.

Την ίδια βραδιά η Karol G και ο Bruno Mars ερμήνευσαν μαζί και το «Risk It All», από το άλμπουμ «The Romantic» του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto»

Το «Still» είναι το έκτο τραγούδι του «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», ενός άλμπουμ που τοποθετεί στο επίκεντρο τον χωρισμό, τη συναισθηματική απώλεια και τη διαδικασία της προσωπικής ανασυγκρότησης.

Ο τίτλος του αποδίδεται ως «Δεν μετανιώνω που ένιωσα τόσο πολύ» και συνοψίζει την κεντρική ιδέα της δουλειάς: ακόμη και όταν μια εμπειρία αφήνει πόνο, η ένταση με την οποία τη βίωσε κάποιος δεν αποτελεί λόγο μετάνοιας.

Το έκτο studio album της Karol G περιλαμβάνει 14 τραγούδια και αρκετές σημαντικές συνεργασίες. Εκτός από τον Bruno Mars, συμμετέχουν ο Drake στο «Ahí», ο Greg Gonzalez των Cigarettes After Sex στο «Después de ti» και οι Judeline και Rusowsky στο «bbY WOW».

Με το «Still», η Karol G απομακρύνεται προσωρινά από τον reggaeton ήχο με τον οποίο έχει ταυτιστεί και συναντά τον Bruno Mars σε μια μεγάλη, μελωδική pop μπαλάντα που δίνει έμφαση στις φωνές και στο συναίσθημα.