Ο Ed Sheeran τοποθετήθηκε δημόσια για όσα συμβαίνουν στη Γάζα και ζήτησε συγγνώμη για λάθη που έγιναν κατά τη διαχείριση της απομάκρυνσης του Macklemore από την αμερικανική περιοδεία του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αποχωρήσεις καλλιτεχνών και συζήτηση γύρω από τα όρια της ελευθερίας έκφρασης στις μεγάλες συναυλιακές διοργανώσεις.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια, ο Βρετανός καλλιτέχνης μίλησε στο κοινό πριν αρχίσει το μουσικό μέρος της βραδιάς. Παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις και ότι έγιναν λάθη, για τα οποία δήλωσε «πάρα πολύ λυπημένος».

«Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ένας ακτιβιστής μουσικός», είπε, εξηγώντας ότι βρέθηκε στο κέντρο μιας μεγάλης αντιπαράθεσης για την ελευθερία του λόγου και το Παλαιστινιακό.

Η απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία

Η κρίση ξέσπασε όταν ο Macklemore, ο οποίος συμμετείχε ως opening act στο αμερικανικό σκέλος της Loop Tour, φώναξε «Free Palestine» κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στο MetLife Stadium του New Jersey.

Ο Αμερικανός rapper παρουσίασε επίσης το «Hind’s Hall», το τραγούδι που έχει αφιερώσει στη Hind Rajab, το πεντάχρονο κορίτσι που σκοτώθηκε στη Γάζα, προβάλλοντας παράλληλα εικόνες από τις καταστροφές στην περιοχή.

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις από οργανώσεις όπως το Israeli American Council, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία διοργάνωσης Messina Touring Group, αρκετοί από τους χώρους που θα φιλοξενούσαν τις επόμενες συναυλίες ενημέρωσαν ότι δεν θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν τα shows με τον Macklemore στο πρόγραμμα. Η παραμονή του, όπως ανέφερε η εταιρεία, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση συναυλιών που αφορούσαν εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Ο Macklemore υποστήριξε ότι ο Ed Sheeran δέχθηκε πιέσεις από ιδιοκτήτες σταδίων, αναφέροντας ειδικά τον Robert Kraft, ιδιοκτήτη των New England Patriots και του Gillette Stadium. Ο Kraft αναγνώρισε ότι είχε εμπλοκή στην απόφαση να μη συμμετάσχει ο rapper στη συναυλία του συγκεκριμένου σταδίου, επικαλούμενος δηλώσεις και ενέργειες του Macklemore που θεωρεί προσβλητικές για την εβραϊκή κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Sheeran ξεκαθάρισε ότι η απομάκρυνση του Macklemore ήταν απόφαση της εταιρείας διοργάνωσης και όχι δική του. Ανέφερε ακόμη ότι προσπάθησε επί ημέρες να βρει μια λύση μέσω συζητήσεων με τους εμπλεκομένους, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αποχωρήσεις που ακολούθησαν

Η εξέλιξη προκάλεσε αλυσιδωτές αποχωρήσεις από την περιοδεία. Οι Finneas, Lukas Graham και Aaron Rowe ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους, εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή τους στον παλαιστινιακό λαό και την αντίθεσή τους στη φίμωση καλλιτεχνών.

Αποχώρησαν επίσης οι Beoga, το ιρλανδικό συγκρότημα που συνόδευε τον Sheeran επί σκηνής. Παρότι τόνισαν ότι διατηρούν τη μακροχρόνια φιλία τους μαζί του, δήλωσαν ότι στηρίζουν το μήνυμα του Macklemore.

Ο τελευταίος ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ένα εκατομμύριο δολάρια από τις καθαρές απολαβές του για την περιοδεία σε έξι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους.

Η θέση του Ed Sheeran για τη Γάζα

Στην ομιλία του στη Φιλαδέλφεια, ο Ed Sheeran χαρακτήρισε «φρικτά» όσα συνέβησαν στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, δήλωσε ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι «καταστροφικά, αδικαιολόγητα και δυσανάλογα».

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει από το μέγεθος της καταστροφής και την απώλεια αμάχων και παιδιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί η μουσική και οι συναυλίες του να αποτελούν χώρο ενότητας και ανθρωπιάς.

Εξέφρασε ακόμη την έντονη ανησυχία του για την απαίτηση ορισμένων συναυλιακών χώρων να εγκρίνουν εκ των προτέρων το περιεχόμενο των εμφανίσεων, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική δεν θα έπρεπε να έχει θέση σε μια ελεύθερη κοινωνία.

Ο Sheeran αποκάλυψε ότι, μέσα στην ένταση των προηγούμενων ημερών, δεν γνώριζε αν η περιοδεία θα μπορούσε να συνεχιστεί, ούτε ακόμη αν ο ίδιος ήθελε να παραμείνει καλλιτέχνης. Στο τέλος της συναυλίας εμφανίστηκε συγκινημένος, λέγοντας πως η παρουσία περίπου 50.000 θεατών τού έδωσε ξανά ελπίδα.

Η Loop Tour συνεχίζεται με νέους μουσικούς, όμως η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας αλλαγής στο συναυλιακό πρόγραμμα. Έχει μετατραπεί σε δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, τις πιέσεις των μεγάλων συναυλιακών χώρων και το κατά πόσο ένας καλλιτέχνης μπορεί να παραμένει μακριά από την πολιτική όταν όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή αποκτούν πολιτική σημασία.