Η ιστορική τελευταία εμφάνιση του Ozzy Osbourne και της αυθεντικής σύνθεσης των Black Sabbath μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Η συναυλιακή ταινία «Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning» θα προβληθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας το τελευταίο αντίο του θρυλικού τραγουδιστή σε μια μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία.

Η ταινία καταγράφει την αποχαιρετιστήρια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Villa Park του Birmingham, της πόλης όπου γεννήθηκαν οι Black Sabbath και μαζί τους ένα ολόκληρο μουσικό είδος. Εκεί, ο Ozzy Osbourne ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή, αρχικά με τη δική του μπάντα και στη συνέχεια στο πλευρό των Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward.

Η τελευταία εμφάνιση της αυθεντικής σύνθεσης

Το «Back to the Beginning» αποτέλεσε την πρώτη κοινή εμφάνιση της αυθεντικής τετράδας των Black Sabbath έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Κανείς εκείνη τη βραδιά δεν μπορούσε να γνωρίζει πόσο οριστικός θα αποδεικνυόταν αυτός ο αποχαιρετισμός: ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή μόλις 17 ημέρες αργότερα.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε διαφορετικές γενιές της σκληρής μουσικής γύρω από το συγκρότημα που έθεσε τα θεμέλια του heavy metal. Στη σκηνή εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Gojira, Mastodon, Lamb of God, Halestorm και Rival Sons. Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Jason Momoa, ενώ τη μουσική διεύθυνση είχε αναλάβει ο Tom Morello των Rage Against the Machine.

Πέρα από τις εμφανίσεις, η ταινία περιλαμβάνει υλικό από τα παρασκήνια και προσωπικές μαρτυρίες μουσικών που επηρεάστηκαν από τον Ozzy και τους Black Sabbath. Στόχος της δεν είναι απλώς να συμπυκνώσει μια πολύωρη συναυλία, αλλά να αποτυπώσει τη συναισθηματική φόρτιση μιας ημέρας που εξελίχθηκε στον επίλογο μιας ολόκληρης εποχής.

Από το Villa Park στη μεγάλη οθόνη

Τη μεταφορά του υλικού για τον κινηματογράφο σκηνοθέτησε ο Ben Wainwright-Pearce, ενώ τη ζωντανή συναυλία είχε σκηνοθετήσει ο Tim van Someren. Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί ειδικά για κινηματογραφική προβολή και θα παρουσιαστεί με ήχο Dolby Atmos και 5.1 surround, επιχειρώντας να μεταφέρει στις αίθουσες τόσο την κλίμακα του σταδίου όσο και τις πιο προσωπικές στιγμές του αποχαιρετισμού.

Όπως εξήγησε η Sharon Osbourne στην επίσημη ανακοίνωση, η επιθυμία του Ozzy ήταν απλή: να εμφανιστεί ακόμη μία φορά και να αποχαιρετήσει το κοινό του. Αυτό ακριβώς συνέβη στο Birmingham, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα.

Το «Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning» θα αρχίσει να προβάλλεται παγκοσμίως στις 28 Οκτωβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει ανακοινωθεί αν η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες προβολής.