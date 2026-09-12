Οι Cage The Elephant παρουσιάζουν το νέο τους single «Dying In Reverse», ένα ψυχεδελικό rock τραγούδι που μετατρέπει την ιδέα του τέλους σε αφετηρία για αλλαγή. Με υπνωτικό ρυθμό, κιθάρες που κινούνται διαρκώς στο βάθος και ένα ρεφρέν που χτίζεται σταδιακά, το συγκρότημα συνεχίζει να αποκαλύπτει τον ήχο της επόμενης περιόδου του.

Το «Dying In Reverse» ακολουθεί το «Beaches In Tennessee» και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο έβδομο studio album των Cage The Elephant, για το οποίο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η «αντίστροφη πορεία» προς μια νέα ζωή

Ο τίτλος δεν αναφέρεται σε έναν κυριολεκτικό θάνατο. Όπως εξήγησε ο Matt Shultz, το τραγούδι μιλά για μια καινούργια αρχή και μια μορφή εσωτερικής αναγέννησης, η οποία περνά μέσα από την απομάκρυνση του εγωισμού και την ανανέωση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η «αντίστροφη» διαδρομή είναι η προσπάθεια να αφήσει κανείς πίσω του όσα τον κρατούν εγκλωβισμένο. Ο αφηγητής στρέφει το βλέμμα μακριά από τον εαυτό του, αναζητώντας μια καθαρότερη οπτική μέσα από την αγάπη και μια βαθύτερη αίσθηση σκοπού.

Πρόκειται για ένα θέμα που αποκτά ιδιαίτερο βάρος στην περίπτωση του Shultz, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική κρίση που πέρασε και τη σταδιακή επιστροφή του στη ζωή και τη δημιουργία.

Μια διαφορετική διαδικασία στο studio

Για τη νέα τους μουσική, οι Cage The Elephant συνεργάστηκαν με τους παραγωγούς Justin Raisen και SADPONY, κατά κόσμον Jeremiah Raisen. Οι δύο δημιουργοί έχουν προηγουμένως δουλέψει με καλλιτέχνες όπως οι Charli xcx, SZA, Kim Gordon, Lil Yachty, Yves Tumor και Yeah Yeah Yeahs.

Η συνεργασία έφερε κοντά δύο ζευγάρια αδελφών: τους Matt και Brad Shultz από την πλευρά του συγκροτήματος και τους Justin και Jeremiah Raisen από την πλευρά της παραγωγής. Αντί να φορτώσουν το τραγούδι με περίπλοκες ενορχηστρώσεις, άφησαν τον ήχο να διαμορφωθεί μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη χημεία της στιγμής.

Ο Brad Shultz ανέφερε ότι οι Cage The Elephant επιδιώκουν πάντοτε να επαναπροσδιορίζουν τη μουσική τους. Η συγκεκριμένη συνεργασία τούς βοήθησε να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο δημιουργίας, χωρίς να χάσουν την ένταση και την απρόβλεπτη ενέργεια που χαρακτηρίζει τις καλύτερες στιγμές τους.

Το επόμενο κεφάλαιο των Cage The Elephant

Το «Dying In Reverse» κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεμβρίου από την Big Loud Rock, υπό αποκλειστική άδεια της Mercury Records.

Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται επίσης στο soundtrack του EA SPORTS FC 27, ενώ δίνει τον τίτλο και στην ευρωπαϊκή περιοδεία που ανακοίνωσε το συγκρότημα για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027. Στις μέχρι στιγμής ανακοινωμένες εμφανίσεις δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

Το visualizer του single σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Matt Shultz, με συν-σκηνοθέτη τον Colter Fellows. Με τα «Beaches In Tennessee» και «Dying In Reverse», οι Cage The Elephant δείχνουν ότι το επόμενο album τους δεν θα αποτελεί απλώς συνέχεια του «Neon Pill», αλλά την αρχή μιας νέας δημιουργικής περιόδου.