Η Antigoni παρουσιάζει το επίσημο video clip του «OUD», του single που είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του καλοκαιριού. Η Βρετανοκύπρια τραγουδίστρια συνεχίζει να αναπτύσσει τον δικό της μεσογειακό ήχο, συνδυάζοντας τη σύγχρονη pop και R&B παραγωγή με ελληνικά και ανατολίτικα στοιχεία.

Ένα video clip γυρισμένο στην Κύπρο

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, με την Antigoni να αντλεί έμπνευση από την ιστορία, τα τοπία, τη ζεστασιά και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Ανάμεσα στις τοποθεσίες που εμφανίζονται βρίσκεται ο Άγιος Σωζόμενος, το εγκαταλειμμένο χωριό κοντά στη Λευκωσία, με τα εντυπωσιακά ερείπια να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Mike Marzz, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφουν ο ίδιος και ο Άγγελος Μιχαηλίδης.

Το άρωμα που ξυπνά την επιθυμία

Ο τίτλος «OUD» παραπέμπει στο πολύτιμο αρωματικό έλαιο με τη βαθιά, ξυλώδη μυρωδιά, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην αρωματοποιία της Μέσης Ανατολής. Στους στίχους, το άρωμα μένει πάνω στο δέρμα και συνδέεται με την ανάμνηση μιας ερωτικής συνάντησης που η πρωταγωνίστρια δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της.

Παράλληλα, η λέξη oud είναι και η διεθνής ονομασία του ούτι, του παραδοσιακού έγχορδου οργάνου. Η διπλή αυτή αναφορά ταιριάζει με τον χαρακτήρα του τραγουδιού, που παντρεύει έναν σύγχρονο χορευτικό ρυθμό με ήχους και μελωδίες της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συνέχεια μετά τη Eurovision

Το «OUD» ακολούθησε το «JALLA», με το οποίο η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision και έφτασε στον τελικό του διαγωνισμού. Με τη νέα της δουλειά, η τραγουδίστρια παραμένει κοντά στις κυπριακές ρίζες της, δίνοντάς τους όμως έναν σύγχρονο και διεθνή χαρακτήρα.

Τη μουσική έγραψαν οι Connor Mullally-Knight και Trey Qua. Στους στίχους συμμετείχαν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Lisa Conta, Nancy Florence, Χαράλαμπος Καλλωνάς και Δημήτρης Νικολάου.