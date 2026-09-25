Οι U2 επιστρέφουν με το «Silencio», το δεύτερο τραγούδι που παρουσιάζουν από το επερχόμενο album τους, «Carnaval de Luz». Το νέο single συνοδεύεται από επίσημο video clip και αποκαλύπτει μια πιο σύντομη, άμεση και ατίθαση πλευρά του ιρλανδικού συγκροτήματος.

Το «Carnaval de Luz» θα είναι το πρώτο album των U2 με εξ ολοκλήρου νέο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια και θα κυκλοφορήσει από την Island Records. Πρόκειται για το 16ο studio album της διαδρομής τους και θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια.

Μια σύντομη επιστροφή στις surf-punk ρίζες

Με διάρκεια μόλις δύο λεπτών και 35 δευτερολέπτων, το «Silencio» περιγράφεται από τους ίδιους τους U2 ως φόρος τιμής στην αυθάδεια και την ενέργεια του πρώιμου surf-punk.

Την παραγωγή του «Carnaval de Luz» υπογράφει ο Jacknife Lee, ενώ ειδικά στο «Silencio» συμμετείχε στην πρόσθετη παραγωγή και ο Ryan Tedder. Το τραγούδι ακολουθεί το «Street of Dreams», το πρώτο δείγμα του album, που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

Το επίσημο video clip του «Silencio» γυρίστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά στην Πόλη του Μεξικού. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι Cliqua, το μεξικανοαμερικανικό δημιουργικό δίδυμο των Pasqual Gutiérrez και Raúl «RJ» Sanchez.

Το «Carnaval de Luz» έρχεται έπειτα από εννέα χρόνια

Το νέο album εξερευνά θέματα όπως η πνευματικότητα, η φιλία, η ελευθερία και η αντοχή απέναντι σε σκοτεινές δυνάμεις που πλησιάζουν. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στον ήχο του συναντώνται αναφορές στις πιο πειραματικές περιόδους των U2 με πιο αυστηρά δομημένη τραγουδοποιία.

«Είναι μια ακατάστατη, προκλητική και ιερή συλλογή τραγουδιών», δήλωσε ο The Edge για το album.

Ο Bono, από την πλευρά του, περιέγραψε έναν δίσκο γεμάτο δυνατές κιθάρες, βαθύ μπάσο, εκστατικούς ρυθμούς και μελωδίες που επιχειρούν να αντισταθούν στο σκοτάδι. Όπως εξήγησε, έξω από αυτό το «καρναβάλι του φωτός» υπάρχουν τέρατα, γι’ αυτό η απάντηση του συγκροτήματος είναι δυνατότερα τύμπανα, μεγαλύτερη φωτιά και τραγούδια που πρέπει να λάμπουν.

Συνεργασίες με Rosalía, Brian Eno και Dolly Parton

Στο «Carnaval de Luz» συναντάμε τη Rosalía στο «The Mirror Maker», ενώ ο Brian Eno συμμετέχει στη σύνθεση και στα synthesizers τριών τραγουδιών. Ο Martin Garrix συνυπογράφει το «Glorify» και ο Daniel Lanois παίζει pedal steel στο «Torn».

Το τελευταίο αποτελεί ντουέτο του Bono με την Dolly Parton και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ήταν η τελευταία φωνητική ηχογράφηση της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας. Το τραγούδι συνυπογράφουν οι U2, η Parton και ο Johnny McDaid.

Η ανακοίνωση του album συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ημέρα που ο Larry Mullen Jr. τοποθέτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του στο Δουβλίνο το σημείωμα «ντράμερ αναζητά μουσικούς για τη δημιουργία συγκροτήματος». Μισό αιώνα αργότερα, οι Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. ανοίγουν το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους πορείας με το «Carnaval de Luz»!