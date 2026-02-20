Οι U2 επιστρέφουν με νέα πρωτότυπη δουλειά και το κάνουν με τρόπο που θυμίζει την πιο «ανήσυχη» πλευρά τους: το “Days Of Ash” είναι ένα standalone EP έξι κομματιών (πέντε τραγούδια και ένα ποίημα), που κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά και λειτουργεί σαν άμεση αντίδραση σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, πολιτικά, κοινωνικά και ανθρώπινα.

Το EP αντιμετωπίζεται ως μια «σειρά καρτ-ποστάλ από το παρόν», ένα μικρό, συμπυκνωμένο σώμα τραγουδιών που «δεν μπορούσε να περιμένει» μέχρι τον ολοκληρωμένο δίσκο που αναμένεται στα τέλη του 2026.

Το “Days Of Ash” περιγράφεται ως έργο εμπνευσμένο από ανθρώπους που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» για την ελευθερία, με τραγούδια που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ιστορίες – ζωές που κόπηκαν βίαια, οικογένειες που διαλύθηκαν, πρόσωπα που έγιναν σύμβολα σε μια εποχή που τα πάντα μοιάζουν να «κανονικοποιούνται» στις οθόνες μας.

Παράλληλα, οι U2 επιβεβαιώνουν ότι δουλεύουν ήδη πάνω στο επόμενο πλήρες άλμπουμ, το οποίο –όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Bono– θα έχει διαφορετική διάθεση, πιο «γιορτινή» σε σχέση με το σκοτεινό και πένθιμο αποτύπωμα του EP.

Ντοκιμαντέρ για το “Yours Eternally” στις 24 Φεβρουαρίου

Μαζί με την κυκλοφορία του EP, έχει ανακοινωθεί και ένα σύντομο ντοκιμαντέρ που θα συνοδεύει το τραγούδι “Yours Eternally”, στο οποίο συμμετέχουν οι Ed Sheeran και Taras Topolia. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στην 4η επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ειδική έκδοση “Propaganda” αφιερωμένη στο EP

Οι U2 συνοδεύουν το “Days Of Ash” και με μια ειδική, one-off έκδοση του περιοδικού τους “Propaganda”, με τίτλο:

“U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here”, αφιερωμένη αποκλειστικά στο νέο EP.

Tracklist: τα 6 κομμάτια του “Days Of Ash”

Το EP περιλαμβάνει τα εξής:

American Obituary

The Tears Of Things

Song Of The Future

Wildpeace

One Life At A Time

Yours Eternally (feat. Ed Sheeran & Taras Topolia)

Η δήλωση του Bono: «Αυτά τα τραγούδια ήταν ανυπόμονα να βγουν στον κόσμο»

Ο Bono, τοποθετήθηκε για την επιστροφή του γκρουπ στο στούντιο ως τετράδα και για τον λόγο που το EP βγήκε πριν από τον νέο δίσκο:

«Ήταν συναρπαστικό που οι τέσσερίς μας βρεθήκαμε ξανά μαζί στο στούντιο τον τελευταίο χρόνο… Τα τραγούδια του Days of Ash είναι πολύ διαφορετικά σε διάθεση και θεματολογία από αυτά που ετοιμάζουμε για το άλμπουμ στα τέλη του 2026. Αυτά τα κομμάτια δεν μπορούσαν να περιμένουν. Ήταν ανυπόμονα να βγουν στον κόσμο. Είναι τραγούδια αντίστασης και απογοήτευσης, τραγούδια θρήνου. Τα τραγούδια της γιορτής θα ακολουθήσουν – δουλεύουμε πάνω τους τώρα… γιατί, όσο κι αν βλέπουμε την ασχήμια να “κανονικοποιείται” καθημερινά στις μικρές μας οθόνες, δεν υπάρχει τίποτα το φυσιολογικό σε αυτούς τους τρελούς και εξοργιστικούς καιρούς. Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την πίστη στο μέλλον. Και ο ένας στον άλλον.

“Αν έχεις την ευκαιρία να ελπίζεις, είναι καθήκον…” είναι μια φράση που δανειστήκαμε από τη Lea Ypi.

Θα ήταν ωραίο και ένα γέλιο. Ευχαριστώ.»

Τι να περιμένουμε από το νέο άλμπουμ των U2

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, το επίσημο πλαίσιο είναι σαφές: το “Days Of Ash” δεν είναι «προάγγελος με singles», αλλά μια αυτόνομη κυκλοφορία που ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο πλήρες άλμπουμ στα τέλη του 2026.