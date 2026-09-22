Ο Papazó μας παρουσιάζει το νέο του album με τίτλο «Το Μπαλκόνι του Papazó», ένα project που φέρνει στο σήμερα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει, μέσα από τη δική του μουσική ματιά. Το album περιλαμβάνει 10 διασκευές διαχρονικών τραγουδιών, που αποκτούν νέο ήχο και χαρακτήρα μέσα από τις ενορχηστρώσεις του Papazó.

Τραγούδια που κουβαλούν τη δική τους ιστορία συναντούν μια νέα γενιά καλλιτεχνών και συστήνονται ξανά στο κοινό, χωρίς να χάνουν την ταυτότητα που τα έκανε ξεχωριστά. Την ενορχήστρωση, την ηχογράφηση και τη μίξη ολόκληρου του project υπογράφει ο ίδιος ο Papazó.

Η ιδέα πίσω από το «Μπαλκόνι» ξεκίνησε μέσα από το TikTok του καλλιτέχνη. Short videos, αυθόρμητα ντουέτα με φίλους και καλλιτέχνες και νέες εκδοχές γνωστών τραγουδιών δημιούργησαν σταδιακά ένα concept που αγαπήθηκε στα social media γίνοντας viral και αποκτώντας τη δική τους ταυτότητα. Το viral μπαλκόνι έγινε τελικά ένα ολοκληρωμένο μουσικό project, μεταφέροντας αυτή την αμεσότητα και την αίσθηση της παρέας σε ένα album.

Στο «Μπαλκόνι του Papazó» συμμετέχουν καλλιτέχνες της νέας μουσικής σκηνής, αλλά και αγαπημένα ονόματα, δημιουργώντας απρόσμενες μουσικές συναντήσεις.

Το album συμπληρώνουν δύο bonus tracks με την υπογραφή του ίδιου του Papazó. Το «Ατελιέ», σε συνεργασία με τον Akyla, ένα τραγούδι που έχει ήδη αγαπηθεί και ξεχωρίσει από το κοινό, αλλά και το «Διακοπές στη Σελήνη», όπου ο Papazó συναντά μουσικά τον Μίλτο Πασχαλίδη σε μια ξεχωριστή συνεργασία.

Tracklist «Το Μπαλκόνι του Papazó»:

1. «Το Κορίτσι του Μάη» – Danae

2. «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» – Νίνα Μαζάνη

3. «Έτσι Είμαι Εγώ» – Billie Kark

4. «Να Με Καταστρέψεις Γλυκά» – Χρυσηίδα Γκαγκούτη

5. «Πεθαίνω Για Σένα» – Παυλίνα Βουλγαράκη

6. «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» – Άρτεμις

7. «Τον Ίδιο τον Θεό» – Amal

8. «Στη Θάλασσα» – Νίνα Μαζάνη

9. «Πρωτομαγιά στις 3» (Rework) – Κωστής Μαραβέγιας & Papazó

10. «Του Αγοριού Απέναντι» – Marseaux

Bonus Tracks

11. «Ατελιέ» – Papazó & Akylas

12. «Διακοπές στη Σελήνη» – Papazó & Μίλτος Πασχαλίδης