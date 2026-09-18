Η Shakira και ο Maluma επανενώνουν τις φωνές τους στο «Agua», το νέο τους κοινό single που κυκλοφορεί οκτώ χρόνια μετά το «Clandestino». Οι δύο Κολομβιανοί καλλιτέχνες επιστρέφουν σε γνώριμα αισθησιακό έδαφος, αυτή τη φορά όμως αφήνουν σε δεύτερο πλάνο το reggaeton και στρέφονται προς έναν ζωηρό merengue ρυθμό με έντονο τροπικό χαρακτήρα.

Το «Agua» βασίζεται στην αμοιβαία έλξη και χρησιμοποιεί το νερό ως εικόνα της επιθυμίας, της ανάγκης και της συναισθηματικής ανακούφισης. Η Shakira και ο Maluma ανταλλάσσουν στίχους σε ένα παιχνίδι φλερτ, πάνω σε μια γρήγορη, χορευτική παραγωγή που αξιοποιεί την καλλιτεχνική χημεία την οποία έχουν δημιουργήσει στις προηγούμενες συνεργασίες τους.

Η τέταρτη κοινή τους κυκλοφορία

Το «Agua» αποτελεί το τέταρτο τραγούδι στο οποίο οι Shakira και Maluma εμφανίζονται ως βασικοί ερμηνευτές. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2016 με το «Chantaje», μία από τις μεγαλύτερες ισπανόφωνες επιτυχίες της Shakira, και συνεχίστηκε με το «Trap» από το album «El Dorado».

Το 2018 ακολούθησε το «Clandestino», ένα αυτόνομο single που συνδύαζε latin pop και reggaeton και εξελίχθηκε σε ακόμη μία μεγάλη διεθνή επιτυχία τους. Οι δυο τους είχαν επίσης συμμετάσχει μαζί στο remix του «La Bicicleta» των Shakira και Carlos Vives.

Η νέα τους συνάντηση διαφοροποιείται μουσικά από τα προηγούμενα ντουέτα τους. Το merengue και οι ρυθμοί της Καραϊβικής δίνουν στο «Agua» μια περισσότερο ανάλαφρη και εορταστική κίνηση, διατηρώντας παράλληλα την αισθησιακή πλευρά που χαρακτηρίζει τις κοινές τους εμφανίσεις.

Ένα πολύχρωμο και χορευτικό video

Το video clip ακολουθεί την ενέργεια του τραγουδιού με έντονα χρώματα, χορογραφίες και μια σκηνοθεσία που τοποθετεί στο επίκεντρο τη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Η κάμερα αξιοποιεί το στοιχείο του νερού και τη σωματική κίνηση, ενισχύοντας τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα των στίχων.

Το «Agua» κυκλοφορεί ως αυτόνομο single και δεν περιλαμβάνεται στο πρόσφατο album του Maluma, «Loco X Volver», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο. Σηματοδοτεί τη δισκογραφική επιστροφή μιας από τις πλέον επιτυχημένες συνεργασίες της latin pop, με ένα τραγούδι προσανατολισμένο στην πίστα και στους τελευταίους χορούς του καλοκαιριού.