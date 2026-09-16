Οι Editors παρουσιάζουν το νέο single «Seriously», συνεχίζοντας να αποκαλύπτουν τον ήχο του επερχόμενου όγδοου album τους, «Surface, Echo & Sound». Με κιθάρες που παραπέμπουν στη new wave και την ανεξάρτητη rock σκηνή της δεκαετίας του ’80, το τραγούδι σηματοδοτεί μια πιο άμεση και οργανική κατεύθυνση για το βρετανικό συγκρότημα.

Το «Seriously» ακολουθεί τα «Call It In» και «The Rush» και συνοδεύεται από επίσημο lyric video. Το νέο album θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από την Play It Again Sam.

Η ελπίδα πίσω από τη σκοτεινή εικόνα

Οι Editors έχουν ταυτιστεί εδώ και χρόνια με έναν σκοτεινό, μελαγχολικό ήχο. Ο Tom Smith, ωστόσο, θεωρεί ότι αυτή η εικόνα δεν αποδίδει ολόκληρη την ουσία των τραγουδιών τους.

Όπως εξηγεί, όταν συναντά ανθρώπους που θέλουν να χαράξουν στο σώμα τους κάποιον στίχο των Editors ή του ζητούν να γράψει μια φράση από τα τραγούδια τους, εκείνοι επιλέγουν συνήθως λόγια που μιλούν για την αγάπη, τη ζεστασιά και την ελπίδα.

«Αν τους απομονώσεις από το περιβάλλον τους, δεν είναι καθόλου σκοτεινοί», επισημαίνει ο τραγουδιστής.

Αυτήν ακριβώς την αντίθεση εξερευνά και το «Seriously». Το τραγούδι δεν αγνοεί τις δύσκολες περιόδους της ζωής, αλλά αναζητά έναν τρόπο να προχωρήσουμε όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να σκοτεινιάζουν. Η επιβλητική φωνή του Smith διατηρεί τη γνώριμη δραματικότητα των Editors, όμως οι φωτεινές κιθάρες και ο γρήγορος ρυθμός μεταφέρουν το κομμάτι σε μια περισσότερο αισιόδοξη περιοχή.

Επιστροφή στη λειτουργία της μπάντας

Το «Seriously» αποτυπώνει και τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το «Surface, Echo & Sound». Μετά το έντονα ηλεκτρονικό «EBM» του 2022 και τη συνεργασία τους με τον Benjamin John Power, γνωστό ως Blanck Mass, οι Editors αποφάσισαν να επιστρέψουν σε μια πιο φυσική διαδικασία.

Όταν συγκεντρώθηκαν ξανά το καλοκαίρι του 2025, άφησαν πίσω τους την κατασκευή των τραγουδιών μέσα από διαδοχικές παρεμβάσεις στο studio. Εγκαταστάθηκαν σε έναν χώρο προβών σε μια μικρή βιομηχανική περιοχή του Gloucestershire και άρχισαν να παίζουν όλοι μαζί, αφήνοντας τις συνθέσεις να εξελιχθούν μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Ο Tom Smith έφερε αρχικά αρκετά τραγούδια σε λιτή, ακουστική μορφή, όπως είχε κάνει και κατά τη δημιουργία του προσωπικού του album «There Is Nothing in the Dark That Isn’t There in the Light». Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα μέλη τα διαμόρφωσαν συλλογικά, επιστρέφοντας στον τρόπο δουλειάς των πρώτων χρόνων τους.

Το όγδοο album των Editors

Το «Surface, Echo & Sound» θα περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια, με το «Seriously» να βρίσκεται λίγο πριν από το φινάλε του δίσκου. Ο τίτλος του album αποτυπώνει την έμφαση που δίνει το συγκρότημα στον φυσικό ήχο, στον χώρο και στην αίσθηση που δημιουργείται όταν μια μπάντα παίζει πραγματικά μαζί.

Ο νέος δίσκος διαδέχεται το «EBM» και ανοίγει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην πορεία των Editors, χωρίς να απομακρύνεται από τις αντιθέσεις που χαρακτήριζαν πάντοτε τη μουσική τους: το σκοτάδι απέναντι στο φως, την απόγνωση απέναντι στην ελπίδα και την εσωστρέφεια απέναντι στην ανάγκη για επικοινωνία.

Από την ίδρυσή τους στο Birmingham το 2002, οι Editors έχουν κυκλοφορήσει επτά albums, τα οποία βρέθηκαν όλα μέσα στην πρώτη δεκάδα του βρετανικού πίνακα πωλήσεων. Το ντεμπούτο τους «The Back Room» ήταν υποψήφιο για το Mercury Prize, ενώ τα «An End Has a Start» και «In This Light and on This Evening» έφτασαν στην κορυφή.

Με το «Seriously», το συγκρότημα δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει τη σκοτεινή του ταυτότητα. Απλώς αφήνει περισσότερο χώρο στο φως που υπήρχε ανέκαθεν μέσα στα τραγούδια του.