Η «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζει την πορεία της με νέες παραστάσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, μετά τις εμφανίσεις της στο Ηρώδειο και τον Λυκαβηττό. Η μουσικοθεατρική εκδοχή του έργου, με κείμενο, μουσική και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη, παρουσιάζεται ως μια σύγχρονη, πληθωρική και βαθιά προσωπική ανάγνωση της αριστοφανικής ηρωίδας.

Μια «Λυσιστράτη» του σήμερα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης επιστρέφει σε ένα υλικό που, όπως σημειώνει ο ίδιος, τον ακολουθεί εδώ και χρόνια. Η νέα αυτή εκδοχή χτίστηκε μέσα από μήνες προβών, με το κείμενο, τη μουσική και τα τραγούδια να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σώμα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται μια Λυσιστράτη σύγχρονη, καθαρή και αποφασισμένη να μιλήσει για την εποχή της.

Στον ομώνυμο ρόλο εμφανίζεται η Λένα Ουζουνίδου, ενώ στη διανομή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Χριστόφορος Σταμπόγλης, Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης, Σοφία Κουνιά, Έλενα Καφούρου, Πένυ Ξενάκη, Αργυρώ Καπαρού, Στέλλα Κρούσκα, Κώστας Βενετσάνος, Σάκης Καραθανάσης, Θεολόγος Παπανικολάου, Σπύρος Πινκερίδης και Μαριλένα Μόσχου.

Στη δημιουργική ομάδα βρίσκονται η Μαριλένα Μόσχου ως συνεργάτιδα στη σκηνοθεσία, ο Takis στα σκηνικά και τα κοστούμια, ο Θοδωρής Πανάς στη χορογραφία και η Στέλλα Κάλτσου στους φωτισμούς. Τη μουσική διεύθυνση και ενορχήστρωση υπογράφει ο Δημήτριος Ανδρεάδης, με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής.

Οι επόμενες παραστάσεις

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 – Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 – Αθήνα, Θέατρον του Ελληνικού Κόσμου, Αίθουσα Αντιγόνη

Ώρα έναρξης: 21:30

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 – Αθήνα, Θέατρον του Ελληνικού Κόσμου, Αίθουσα Αντιγόνη

Ώρα έναρξης: 19:00

Προπώληση για Αθήνα: more.com

Συντελεστές

Μουσική, κείμενο, σκηνοθεσία: Σταμάτης Κραουνάκης

Συνεργάτες στο λιμπρέτο: Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζιδάκις, Λάκης Λαζόπουλος

Συνεργάτης στη σκηνοθεσία: Μαριλένα Μόσχου

Σκηνικά – κοστούμια: Takis

Χορογραφία: Θοδωρής Πανάς

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διεύθυνση – ενορχήστρωση: Δημήτριος Ανδρεάδης