Οι Nothing But Thieves επιστρέφουν με το «Stray Dogs», το πέμπτο studio album τους, που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου. Τρία χρόνια μετά το «Dead Club City», το βρετανικό συγκρότημα στρέφεται σε έναν πιο άμεσο ήχο και στην ενέργεια που μοιράζεται με το κοινό του στις συναυλίες.

Ένας δίσκος που θυμίζει ζωντανή εμφάνιση

Οι Nothing But Thieves σχεδίασαν τη σειρά των τραγουδιών σαν ένα συναυλιακό set. Κιθάρες, μπάσο και τύμπανα έρχονται πιο μπροστά, ενώ στον ήχο έχουν θέση η αίσθηση του αυθόρμητου, οι μουσικές δοκιμές και στιγμές από τις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Η επιστροφή στα Angelic Studios, όπου είχαν δουλέψει και το πρώτο τους album, έφερε ξανά τα πέντε μέλη στον ίδιο χώρο για περίπου πέντε μήνες. Την παραγωγή ολόκληρου του «Stray Dogs» ανέλαβε για πρώτη φορά ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Dominic Craik.

Η κοινότητα στο επίκεντρο

Ο τίτλος του album αναφέρεται στους ανθρώπους που έχουν βρει μια θέση γύρω από τη μουσική των Nothing But Thieves: τα μέλη της ομάδας τους, τις οικογένειές τους και τους θαυμαστές που γνωρίστηκαν και μεγάλωσαν μαζί μέσα από τις συναυλίες. Αυτή η αίσθηση του ανήκειν διατρέχει έναν δίσκο που, όπως εξηγεί το ίδιο το συγκρότημα, αντλεί περισσότερο από τον δικό του κόσμο.

Τα «Evolution», «Stray Dogs», «Baby Kool (Evelyn)» και «A Different Kind of Happiness» είχαν ήδη δώσει μια εικόνα της νέας δουλειάς. Στα δώδεκα τραγούδια της, οι Nothing But Thieves περνούν από πιο θορυβώδεις στιγμές σε εσωστρεφείς, κρατώντας ως κοινό νήμα τη σχέση τους με τους ανθρώπους που τους ακολουθούν.

Το «Stray Dogs» διαδέχεται το «Dead Club City» του 2023, το πρώτο album του συγκροτήματος που έφτασε στο Νο1 της βρετανικής κατάταξης.