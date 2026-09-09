Οι Nothing But Thieves παρουσιάζουν το νέο τους single «A Different Kind of Happiness», αποκαλύπτοντας ακόμη μία πλευρά του επερχόμενου πέμπτου album τους, «Stray Dogs». Περισσότερο εσωστρεφές και συναισθηματικό από τα προηγούμενα δείγματα του δίσκου, το τραγούδι προορίζεται να αποτελέσει το μεγάλο φινάλε της νέας τους δουλειάς.

Συνομιλώντας με τον εαυτό του…

Στο «A Different Kind of Happiness», ο αφηγητής δέχεται δύο απρόσμενα τηλεφωνήματα: το πρώτο από τον μελλοντικό εαυτό του και το δεύτερο από την παιδική εκδοχή του. Ανάμεσα στις δύο συνομιλίες βρίσκεται ένας άνθρωπος που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την οργή, τις ενοχές και όσα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε.

Η «διαφορετική μορφή ευτυχίας» του τίτλου δεν παρουσιάζεται ως εύκολη λύση ούτε ως άρνηση του πόνου. Είναι περισσότερο η αποδοχή ότι η ζωή μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η ευτυχία έχει χαθεί οριστικά. Ίσως απλώς χρειάζεται να αναζητηθεί με διαφορετικό τρόπο.

Η ερμηνεία του Conor Mason κρατά το συναισθηματικό βάρος στο προσκήνιο, καθώς το τραγούδι αναπτύσσεται σταδιακά και οδηγείται σε ένα πιο έντονο, λυτρωτικό κλείσιμο.

Ένα τραγούδι γραμμένο για το φινάλε

Οι Nothing But Thieves χαρακτήρισαν το «A Different Kind of Happiness» ως ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει. Παράλληλα, το περιγράφουν ως το κομμάτι με το οποίο θέλουν να κλείνουν τις συναυλίες τους, κάτι που εξηγεί και τη θέση του στο τέλος του νέου album.

Το τραγούδι υπογράφουν οι Conor Mason, Joe Langridge-Brown και Dominic Craik, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει και την παραγωγή. Όπως εξήγησε ο Craik, το «Stray Dogs» σχεδιάστηκε ως ένα ενιαίο έργο, που έχει μεγαλύτερο νόημα όταν ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Το «A Different Kind of Happiness» λειτουργεί ως η τελική συναισθηματική κατάληξη αυτής της διαδρομής.

Το νέο κεφάλαιο των Nothing But Thieves

Το «Stray Dogs» θα περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια και θα διαδεχθεί το «Dead Club City», τον πρώτο δίσκο των Nothing But Thieves που έφτασε στην κορυφή του βρετανικού πίνακα πωλήσεων.

Το βρετανικό συγκρότημα ηχογράφησε τη νέα του δουλειά στα Angelic Studios, όπου είχε δημιουργήσει και το πρώτο του album. Τα μέλη του εργάστηκαν μαζί για περίπου πέντε μήνες, επιδιώκοντας έναν πιο άμεσο, οργανικό και απρόβλεπτο ήχο, κοντά στην ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεών τους.

Το album περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη του ανθρώπου να βρει τους δικούς του ανθρώπους και μια κοινότητα στην οποία αισθάνεται ότι ανήκει. Πριν από το «A Different Kind of Happiness», οι Nothing But Thieves είχαν παρουσιάσει τα «Evolution», «Stray Dogs» και «Baby Kool (Evelyn)».