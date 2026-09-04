Η Miley Cyrus ανοίγει επίσημα τη νέα δισκογραφική της εποχή με το «Bass Persuades», το ολοκαίνουργιο single που κυκλοφορεί μαζί με το επίσημο video clip του. Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο δείγμα και ταυτόχρονα το ομώνυμο κομμάτι από το 10ο studio album της, «Bass Persuades», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records.

Και μαζί με τη νέα μουσική έρχεται και μια μικρή αλλά συμβολική αλλαγή: στη νέα αυτή περίοδο της καριέρας της, η Miley Cyrus επιλέγει να παρουσιάζεται επαγγελματικά απλώς ως Miley.

«Bass Persuades»: Επιστροφή στην πίστα

Στο «Bass Persuades», η Miley στρέφεται αποφασιστικά προς έναν dance-pop ήχο, με έντονο μπάσο, synthesizers και αναφορές στην ηλεκτρονική μουσική των ’80s, χωρίς να εγκαταλείπει εντελώς την πιο rock πλευρά που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Στην καρδιά του τραγουδιού βρίσκεται μια αρκετά απλή ιδέα: άσε για λίγο την οθόνη και ζήσε τη στιγμή.

Η Miley χρησιμοποιεί την πίστα ως αντίδοτο στην καθημερινότητα που περνά όλο και περισσότερο μέσα από κινητά τηλέφωνα και social media, καλώντας τον ακροατή να σταματήσει να παρακολουθεί τη ζωή μέσα από μια οθόνη και να αφεθεί στη μουσική. Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια σαφώς περισσότερο χορευτική κατεύθυνση σε σχέση με μεγάλο μέρος του υλικού του προηγούμενου album της.

Ένα ξέφρενο πάρτι στους δρόμους

Το «Bass Persuades» συνοδεύεται από επίσημο music video σε σκηνοθεσία του Mert Alas, με τον οποίο η Miley συνεργάζεται και στη συνολική οπτική ταυτότητα της νέας της περιόδου. Στο clip, η τραγουδίστρια βρίσκεται στο κέντρο ενός ξέφρενου πάρτι που ξεφεύγει από τα όρια του club και μεταφέρεται στους δρόμους της πόλης.

Χορευτές, έντονη νυχτερινή αισθητική και εικόνες εμπνευσμένες από την underground club και leather κουλτούρα συνοδεύουν το τραγούδι, με τη Miley να επιχειρεί να μεταφέρει οπτικά ακριβώς την ιδέα που βρίσκεται πίσω από αυτό: λιγότερες οθόνες, περισσότερη πραγματική επαφή και χορός.

Από Miley Cyrus …απλώς Miley

Η νέα δισκογραφική περίοδος συνοδεύεται και από αλλαγή στην καλλιτεχνική της ταυτότητα. Λίγο πριν ανακοινώσει τον δίσκο, η 33χρονη τραγουδίστρια άλλαξε την παρουσία της στα social media και άρχισε να χρησιμοποιεί επαγγελματικά μόνο το μικρό της όνομα: Miley.

Δεν πρόκειται φυσικά για αλλαγή του πραγματικού της ονόματος, αλλά για ένα καλλιτεχνικό rebranding που συνοδεύει την έναρξη της νέας εποχής.

Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus, έσπευσε μάλιστα να ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει απόλυτα την απόφαση, απορρίπτοντας τις εικασίες ότι η εγκατάλειψη του «Cyrus» είχε οποιαδήποτε σχέση με εκείνον.

Το νέο album έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου

Το «Bass Persuades» θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα είναι το δέκατο studio album της Miley. Έρχεται μάλιστα αρκετά γρήγορα μετά το «Something Beautiful» του 2025, δείχνοντας ότι η δημιουργός βρίσκεται σε μία από τις παραγωγικότερες περιόδους της καριέρας της.

Η ίδια έχει περιγράψει τον νέο δίσκο ως ένα έργο που περνά μέσα από διαφορετικές πλευρές της ζωής και της αγάπης, από τη χαρά και την ένταση μέχρι την απώλεια και την ευαλωτότητα.

Μουσικά, το πρώτο single δείχνει ότι αυτή τη φορά το μπάσο και ο χορός θα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Οι συνεργασίες του «Bass Persuades»

Το album θα περιλαμβάνει ορισμένες ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Στο «Different Religion» συμμετέχουν οι Νεοϋορκέζοι Model/Actriz, ένα συγκρότημα που κινείται στον χώρο του noise rock και του post-punk, ενώ στο «Neon Signs» συναντάμε τον Andrew Wyatt των Miike Snow, παλιό συνεργάτη της Miley.

Το tracklist ολοκληρώνεται με το «Bass Persuades Remixx», μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού που ανοίγει τον δίσκο.

«Bass Persuades» – Tracklist

Bass Persuades Different Religion (feat. Model/Actriz) Let’s Get Married Orbit Aftermath REDLIGHTS Neon Signs (feat. Andrew Wyatt of Miike Snow) Innocent Ways Snow Bass Persuades Remixx