Ο Sivert Hoyem ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και παρουσιάζει το double A-side single «Orbit Roy V2 / Deeper Blue», φέρνοντας στο φως δύο τραγούδια που κάποτε προορίζονταν για διαφορετικούς δίσκους, αλλά τελικά παρέμειναν ακυκλοφόρητα.

Τα δύο κομμάτια αποτελούν την πρώτη γεύση από το επερχόμενο «The Rest Of Sivert Høyem», μια συλλογή με υλικό που συγκεντρώθηκε από τις λιγότερο γνωστές γωνιές της solo διαδρομής του τραγουδιστή των Madrugada.

Δύο τραγούδια που κάποτε προορίζονταν για singles

Ο ίδιος ο Høyem αποκάλυψε ότι τόσο το «Orbit Roy V2» όσο και το «Deeper Blue» είχαν θεωρηθεί, σε διαφορετικές περιόδους, πιθανά singles.

Το «Orbit Roy V2» προέρχεται από τις ηχογραφήσεις του «Where Is My Moon?» το 2012. Στη νέα συλλογή θα υπάρχει και μια παλαιότερη εκδοχή του τραγουδιού, με τον τίτλο «Orbit Roy V1», επιτρέποντας στους ακροατές να συγκρίνουν τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Παρότι καμία από αυτές δεν βρήκε τότε τον δρόμο προς την επίσημη δισκογραφία του, ο Νορβηγός δημιουργός συνέχισε να επιστρέφει στα κομμάτια και να τα ακούει μακριά από το κοινό.

Το «Deeper Blue» ήταν …υπερβολικά catchy

Ακόμη πιο παράξενη είναι η ιστορία του «Deeper Blue», το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο να συμπεριληφθεί στο album «Endless Love» του 2014.

Ο Høyem αποφάσισε να το αφαιρέσει την τελευταία στιγμή, επειδή το θεωρούσε υπερβολικά catchy και περισσότερο disco απ’ όσο ταίριαζε στον χαρακτήρα του δίσκου. Ένα τραγούδι, δηλαδή, που έμεινε εκτός όχι επειδή δεν ήταν αρκετά καλό, αλλά επειδή ακουγόταν ίσως πιο άμεσο και εύληπτο από όσο επιθυμούσε τότε.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, αυτή ακριβώς η διαφορετικότητά του αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους επιστρέφει και διεκδικεί τη θέση που δεν απέκτησε στην αρχική του εποχή.

Το αντίθετο ενός «Best Of»

Ο τίτλος «The Rest Of Sivert Høyem» λειτουργεί ως το φυσικό αντίβαρο του «The Best Of», της συλλογής που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2026 με αφορμή τα 50ά γενέθλια του καλλιτέχνη.

Αν το πρώτο συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της solo πορείας του, το νέο album στρέφεται σε όσα έμειναν πίσω: ηχογραφήσεις που δεν ταίριαξαν σε κάποιον δίσκο, εναλλακτικές εκδοχές, live διασκευές και τραγούδια που θα μπορούσαν να είχαν γίνει singles, αλλά δεν έγιναν ποτέ.

«Αυτό είναι υλικό που ίσως αρχικά να μην προοριζόταν για το κοινό, επειδή δεν ταίριαζε εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι πολύ καλό για να παραμείνει κρυμμένο», εξηγεί ο Høyem.

Ακυκλοφόρητο υλικό και αγαπημένες διασκευές

Η συλλογή θα περιλαμβάνει 18 κομμάτια, ορισμένα από τα οποία βρίσκονταν στο αρχείο του για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ανάμεσά τους συναντάμε studio ηχογραφήσεις όπως τα «Beautiful Lie», «Funny Thing», «River Oxus» και «Let Me Live Inside My Longing», αλλά και ζωντανές διασκευές τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει κατά καιρούς στις συναυλίες του.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα «Tougher Than The Rest» και «I’m On Fire» του Bruce Springsteen, το «More Than This» του Bryan Ferry, το «The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore» και το «So Far Away» του Mark Knopfler.

Το «The Rest Of Sivert Høyem» θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου 2026 σε βινύλιο, CD και ψηφιακή μορφή.