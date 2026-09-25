Οι Sugababes ανοίγουν επισήμως το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους με το «Ghost», το πρώτο single από το νέο album τους. Η Keisha Buchanan, η Mutya Buena και η Siobhán Donaghy επιστρέφουν με ένα τραγούδι που συνδέει τον γνώριμο συνδυασμό των τριών φωνών τους με έναν πιο ακατέργαστο, σύγχρονο dance-pop ήχο.

Το «Ghost» συνοδεύεται από επίσημο video clip σε σκηνοθεσία Thomas James, ενώ το album «Sugababes» θα κυκλοφορήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Η προσωπική ιστορία πίσω από το «Ghost»

Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε μια εμπειρία της Siobhán Donaghy από την πρώτη της αγάπη. Όπως αποκάλυψε στο British Vogue, ο τότε σύντροφός της εξαφανίστηκε από τη ζωή της πολύ πριν καθιερωθεί ο όρος «ghosting».

Η Donaghy θυμάται ότι αστειευόταν τότε πως, κατά κάποιον δραματικό τρόπο, θα ήταν ευκολότερο να είχε πεθάνει. Αυτό που την προβλημάτιζε ήταν η παράξενη διαδικασία του να πενθείς για έναν άνθρωπο ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει κάπου, αλλά έχει φύγει από τη ζωή σου χωρίς εξήγηση ή αποχαιρετισμό.

Το «Ghost» μεταφέρει αυτή την αίσθηση της απουσίας χωρίς οριστικό τέλος: μια σχέση που έχει διακοπεί, αλλά αφήνει πίσω της ερωτήματα και συναισθήματα που δεν έχουν πού να καταλήξουν.

Ένας σκόπιμα ακατέργαστος ήχος

Οι Sugababes δεν ήθελαν το τραγούδι να ακούγεται υπερβολικά γυαλισμένο ή αυστηρά επεξεργασμένο. Επέλεξαν μια πιο χαλαρή και ατελή παραγωγή, θεωρώντας ότι ακριβώς αυτή η αίσθηση δίνει στο «Ghost» τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Η μουσική του κινείται σε μια παραμορφωμένη dance-pop κατεύθυνση, χωρίς να χάνει τη soulful ποιότητα των φωνών τους. Όπως εξήγησαν, δεν προσπάθησαν συνειδητά να αναπαραγάγουν τον ήχο των παλιότερων Sugababes. Όταν όμως οι τρεις φωνές ενώθηκαν μέσα σε αυτό το πιο ωμό ηχητικό περιβάλλον, το αποτέλεσμα άρχισε φυσικά να θυμίζει την ταυτότητα του συγκροτήματος.

Το τραγούδι γράφτηκε από τις Keisha Buchanan, Mutya Buena και Siobhán Donaghy μαζί με τον βραβευμένο με Grammy Jon Shave και τον βραβευμένο με BRIT Award Wayne Hector.

Το πρώτο νέο album της επανενωμένης αρχικής σύνθεσης

Το ομώνυμο «Sugababes» θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νέο studio album που δημιούργησε η αρχική σύνθεση μετά την επανένωσή της και την ανάκτηση του ονόματος του συγκροτήματος.

Στον δίσκο θα βρίσκονται επίσης τα «Jungle», «Weeds» και «Shook», που κυκλοφόρησαν το 2025, καθώς και το «Modern Love», το οποίο είχε ήδη παρουσιαστεί στις καλοκαιρινές εμφανίσεις τους.

«Γνωρίζαμε από την αρχή ότι δεν θέλαμε να βιαστούμε με αυτόν τον δίσκο», ανέφεραν οι Sugababes. Όσο τα τραγούδια και ο ήχος του album έπαιρναν την τελική τους μορφή, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν για τις ίδιες ότι ο μοναδικός τίτλος που του ταίριαζε ήταν το όνομα του συγκροτήματος.

Το album θα κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά πεδία, από το UK garage και το trip-hop μέχρι την dance-pop, με θεματικές γύρω από τους χωρισμούς, τις επανασυνδέσεις, το πένθος και την επιθυμία. Το «Ghost» αποτελεί την πρώτη πλήρη εικόνα αυτής της επιστροφής, έχοντας στον πυρήνα του μια προσωπική ιστορία που περίμενε χρόνια για να μετατραπεί σε τραγούδι.