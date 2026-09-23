Οι BAiLDSA επιστρέφουν δισκογραφικά με το «Όλα στο τέρμα», τον τέταρτο στούντιο δίσκο τους, συνεχίζοντας τη διαδρομή τους με έναν ήχο που συνδυάζει βαλκανικές και ανατολίτικες μελωδίες, reggae, hip hop, drill, ηλεκτρονικά στοιχεία και δυναμικές rock κιθάρες, με τον στίχο να παραμένει στον πυρήνα της μουσικής τους.

Ένα μουσικό μωσαϊκό χωρίς ταμπέλες

Δεκαπέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο τους με το «United States of Balkans» το 2011, οι BAiLDSA επιλέγουν για ακόμη μία φορά να κινηθούν ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, χωρίς να περιορίζονται σε μία μόνο αισθητική. Το «Όλα στο τέρμα» χτίζεται πάνω στις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν και την ταυτότητα του συγκροτήματος: παραδοσιακό και σύγχρονο, βαλκανικό και διεθνές, χορευτικό και πολιτικό, μελωδικό αλλά και ωμό.

Η νέα δουλειά τους διατηρεί την εξωστρέφεια και την ενέργεια που τους χαρακτηρίζει, αλλά ταυτόχρονα αφήνει χώρο στον στίχο και στο κοινωνικό βλέμμα που συνοδεύει τη μουσική τους.

Τα τραγούδια που προηγήθηκαν

Τα singles «Τσιγγάνοι», «Καλοκαιρινό» και «ΟΠΑ» είχαν ήδη προαναγγείλει το ύφος του νέου δίσκου, λειτουργώντας ως διαφορετικές είσοδοι στον κόσμο του «Όλα στο τέρμα»: έναν κόσμο που χορεύει, σαρκάζει, θυμώνει και διασκεδάζει χωρίς να θεωρεί τίποτα δεδομένο.

Το «Όλα στο τέρμα» κυκλοφορεί από την ANIMA by Stay Independent και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.