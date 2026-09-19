Η Άννα Βίσση παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, μαζί με ένα εντυπωσιακό video clip που γυρίστηκε στη Μήλο και την Κίμωλο.

Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφουν οι Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson.

Μια αγάπη έξω από κάθε λογική

Στο «Όχι γιατί», η Άννα Βίσση απαριθμεί όλα όσα θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγοι για να αγαπά κανείς έναν άνθρωπο, μόνο και μόνο για να τα απορρίψει.

Δεν αγαπά επειδή ο άλλος δεν της είπε ποτέ ψέματα, επειδή της προσφέρει ασφάλεια ή επειδή τα φιλιά του «στάζουν φωτιά». Ανάμεσα στις περισσότερο αναμενόμενες ερωτικές εικόνες εμφανίζεται και η απρόσμενα καθημερινή αναφορά στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, δίνοντας στους στίχους του Νίκου Καρβέλα μια χαρακτηριστικά ανατρεπτική πινελιά.

Η απάντηση στο «γιατί» βρίσκεται τελικά πέρα από όλα αυτά: σε κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί, γιατί βρίσκεται «έξω από κάθε λογική».

Από τη Μήλο στην Κίμωλο

Το επίσημο video clip γυρίστηκε στη Μήλο και την Κίμωλο, αξιοποιώντας το φυσικό τοπίο των δύο κυκλαδίτικων νησιών ως φόντο για τη νέα οπτική πρόταση της Άννας Βίσση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Fa and Fon, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Γιάννης Μιχελόπουλος και το production design η Εύα Γαϊτανίδου. Στα επίσημα credits περιλαμβάνονται ειδικές ευχαριστίες προς τους Δήμους Μήλου και Κιμώλου για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση των γυρισμάτων.

Το creative direction και το styling της Άννας Βίσση επιμελήθηκε η Σοφία Καρβέλα, με τον Παντελή Τουτουντζή στο μακιγιάζ και τον Χρήστο Βούρλη στα μαλλιά. Τις χορογραφίες υπογράφει ο Πέτρος Νικολαΐδης, ενώ το μοντάζ ανέλαβε ο Fin Melluish.

Μουσική – στίχοι: Νίκος Καρβέλας

Παραγωγή: Alex Papaconstantinou, Viktor Svensson

Άκουσε με

Εγώ ποτέ μου

Δεν θα σε παρατήσω

Πότε την πλάτη

Δεν θα σου γυρίσω

Όσο η καρδιά μου θα χτυπάει

Όσο το αίμα μου κυλάει

Θα σε αγαπώ

Όχι γιατί, όχι γιατί, όχι γιατί

Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ

Και μου πληρώνεις την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ

Όχι γιατί με πας στον έβδομο ουρανό

Και όταν δεν είσαι πλάι μου πέφτω στο κενό

Όχι γιατί κοντά σου νιώθω σιγουριά

Και τα φιλιά που δίνεις στάζουν φωτιά

Όχι γιατί η αγάπη σου είναι αληθινή

Αλλά για κάτι που είναι έξω από κάθε λογική

Όχι γιατί, όχι γιατί, όχι γιατι..

Πίστεψε με

Για όλα αυτά που λέω

Μην αμφιβάλλεις

Άκρη μαζί μου

Μπορεί και να μη βγάλεις

Μα όσο ο ήλιος μου γελάει

Και το φεγγάρι μου μιλάει

Θα σε αγαπώ

Όχι γιατί, όχι γιατί, όχι γιατί

Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ

Και μου πληρώνεις την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ

Όχι γιατί με πας στον έβδομο ουρανό

Και όταν δεν είσαι πλάι μου πέφτω στο κενό

Όχι γιατί κοντά σου νιώθω σιγουριά

Και τα φιλιά που δίνεις στάζουν φωτιά

Όχι γιατί η αγάπη σου είναι αληθινή

Αλλά για κάτι που είναι έξω από κάθε λογική

Όχι γιατί, όχι γιατί, όχι γιατί