Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

«Πρόσεχε με τον James Dean για ήρωα. Μπορεί να καταλήξεις να πεθάνεις μέσα σε μια Porsche».

Η απάντηση που θυμόταν χρόνια αργότερα ο μάνατζερ Simon Napier-Bell ήταν σχεδόν ανατριχιαστική:

«Είμαι τόσο μικρόσωμος… θα ήθελα να πεθάνω σε ένα Mini».

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, ο Marc Bolan σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Λονδίνο.

Ήταν 29 ετών.

Δεν οδηγούσε ο ίδιος.

Και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ήταν ένα Mini 1275 GT.

Για όσους σήμερα το όνομα Marc Bolan δεν λέει πολλά, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars της Βρετανίας. Ως ηγέτης των T. Rex, έγινε μία από τις καθοριστικές μορφές του glam rock, πριν ακόμη ο David Bowie μεταμορφώσει τον Ziggy Stardust σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Τα «Get It On (Bang a Gong)», «Children of the Revolution», «Hot Love», «Ride a White Swan» και «20th Century Boy»** είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που άφησε πίσω του.

Η ιστορία του τέλους του, όμως, μοιάζει με σενάριο που αν το έγραφε κάποιος για ταινία ίσως να φαινόταν υπερβολικό.

Ο φόβος ότι δεν θα φτάσει τα 30

Ο Bolan είχε μια παράξενη σχέση με τα αυτοκίνητα. Του άρεσαν, εμφανίζονταν συχνά ακόμη και στα τραγούδια του, αλλά δεν έμαθε ποτέ να οδηγεί.

Σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, είχε επίμονο φόβο ότι θα πέθαινε νέος. Ο πρώην μάνατζέρ του Tony Secunda είχε δηλώσει μετά τον θάνατό του ότι ο Bolan απέφευγε την οδήγηση επειδή φοβόταν πως θα σκοτωνόταν νέος σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ακόμη πιο παράξενη είναι η ανάμνηση του Simon Napier-Bell, ο οποίος είχε επίσης υπάρξει μάνατζέρ του.

Οι δυο τους συζητούσαν κάποτε για τους ήρωες του Bolan. Ανάμεσά τους ήταν ο James Dean, ο ηθοποιός που είχε σκοτωθεί στα 24 του χρόνια οδηγώντας την Porsche 550 Spyder του. Ο Napier-Bell θυμόταν ότι τον πείραξε λέγοντάς του πως, αν συνέχιζε να έχει τον James Dean ως πρότυπο, μπορεί μια μέρα να κατέληγε κι εκείνος νεκρός μέσα σε μια Porsche. Και ο Bolan, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του μάνατζέρ του, απάντησε:

Είμαι τόσο μικρόσωμος. Θα ήθελα να πεθάνω σε ένα Mini

Πολλά χρόνια αργότερα, αυτή η κουβέντα θα αποκτούσε εντελώς διαφορετικό βάρος.

16 Σεπτεμβρίου 1977

Τα ξημερώματα της 16ης Σεπτεμβρίου 1977, ο Bolan επέστρεφε στο σπίτι του μαζί με τη σύντροφό του, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Gloria Jones.

Η Jones -η φωνή πίσω από την πρώτη ηχογράφηση του «Tainted Love» το 1964- οδηγούσε ένα μοβ Mini 1275 GT.

Λίγο πριν φτάσουν στο σπίτι, στην περιοχή Barnes του νοτιοδυτικού Λονδίνου, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το Mini χτύπησε σε έναν στύλο και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε έναν πλάτανο.

Η Gloria Jones τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Marc Bolan σκοτώθηκε.

Απέμεναν μόλις 14 ημέρες μέχρι τα 30ά γενέθλιά του.

Ο άνθρωπος που φοβόταν ότι δεν θα προλάβαινε να φτάσει τα 30 και δεν είχε μάθει ποτέ να οδηγεί, είχε σκοτωθεί ως συνοδηγός.

Μέσα σε ένα Mini.

Σήμερα, στο σημείο του δυστυχήματος υπάρχει το Marc Bolan’s Rock Shrine, όπου θαυμαστές εξακολουθούν να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα δίπλα στο δέντρο.

Αλλά οι παράξενες συμπτώσεις δεν τελειώνουν εκεί.

Ένας πίνακας ζωγραφισμένος 21 χρόνια νωρίτερα

Το 1956, ο Βέλγος σουρεαλιστής René Magritte είχε ζωγραφίσει έναν πίνακα. Απεικονίζει ένα μεγάλο σκοτεινό δέντρο και, παράλογα τοποθετημένο μπροστά από τα φυλλώματά του, ένα μισοφέγγαρο.

Ο τίτλος του έργου είναι: «The Sixteenth of September» – «Η 16η Σεπτεμβρίου».

Ο πίνακας είχε δημιουργηθεί 21 χρόνια πριν από τον θάνατο του Bolan και προφανώς δεν είχε καμία πραγματική σχέση μαζί του. Μετά το δυστύχημα, όμως, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τους θαυμαστές των T. Rex. Η ημερομηνία του τίτλου είναι η ημερομηνία του θανάτου του. Και στο κέντρο της εικόνας βρίσκεται …ένα δέντρο!

Η σύμπτωση έγινε τόσο γνωστή μεταξύ των θαυμαστών του Bolan, ώστε όταν η Tate Liverpool διοργάνωσε μεγάλη έκθεση του Magritte το 2011, οι υπεύθυνοι ανακάλυψαν προς έκπληξή τους ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε σχεδόν αντικείμενο λατρείας για τους fans των T. Rex.

Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα μεταφυσικό που να μπορεί να τεκμηριωθεί εδώ. Υπάρχει μόνο μια εξαιρετικά παράξενη σύμπτωση. Και μία ακόμη εικόνα που προστέθηκε στον μύθο γύρω από το τέλος του Marc Bolan.

Εννέα ημέρες πριν, απέναντι στον David Bowie

Υπάρχει όμως και ένα τελευταίο κεφάλαιο.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1977, μόλις εννέα ημέρες πριν από το δυστύχημα, ο Bolan βρισκόταν σε τηλεοπτικό στούντιο στο Μάντσεστερ για τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου της εκπομπής του, «Marc».

Καλεσμένος ήταν ένας πολύ παλιός φίλος, συνεργάτης και κατά καιρούς αντίπαλός του: ο David Bowie.

Οι δυο τους γνωρίζονταν χρόνια πριν από τη μεγάλη επιτυχία. Είχαν παρακολουθήσει ο ένας την άνοδο του άλλου και οι πορείες τους είχαν διασταυρωθεί πολλές φορές. Εκείνη τη βραδιά ο Bowie παρουσίασε στην εκπομπή ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι. Ήταν το «Heroes». Η εμφάνιση θεωρείται η πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση του τραγουδιού.

Στο τέλος της εκπομπής, Bowie και Bolan ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για να παίξουν ένα νέο κομμάτι, το «Standing Next To You».

Δεν πρόλαβαν.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, ο Bolan έκανε ένα λάθος βήμα και έπεσε από τη σκηνή. Ο Bowie ξέσπασε σε γέλια. Η μουσική σταμάτησε. Ήταν η τελευταία φορά που οι δυο τους θα έπαιζαν μαζί. Το επεισόδιο δεν είχε ακόμη μεταδοθεί όταν, εννέα ημέρες αργότερα, ο Marc Bolan σκοτώθηκε. Προβλήθηκε μετά τον θάνατό του… (στο παρακάτω video η πτώση του Bolan στο 7.05 και τα γέλια του Bowie)

Η τελευταία στροφή

Τη στιγμή του δυστυχήματος, ο Marc Bolan προσπαθούσε να ξαναβρεί τη θέση του στη βρετανική μουσική σκηνή.

Η τεράστια επιτυχία των T. Rex των αρχών της δεκαετίας είχε υποχωρήσει, αλλά το 1977 είχε αρχίσει μια επιστροφή. Είχε τη δική του τηλεοπτική εκπομπή, προσκαλούσε νέα punk συγκροτήματα και έδειχνε έτοιμος να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο.

Δεν πρόλαβε.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, δύο εβδομάδες πριν γίνει 30 ετών, η ζωή του τελείωσε πάνω σε ένα δέντρο στο Barnes.

Και έμειναν πίσω μερικές συμπτώσεις που ακόμη και σήμερα προκαλούν ανατριχίλα:

Ο φόβος ότι θα πέθαινε νέος.

Η άρνησή του να μάθει να οδηγεί.

Η κουβέντα για τον James Dean.

Το Mini.

Ο πίνακας με το δέντρο που ονομαζόταν «Η 16η Σεπτεμβρίου».

Και εννέα ημέρες νωρίτερα, ένα τελευταίο τηλεοπτικό πλάνο: ο Marc Bolan πέφτει από τη σκηνή και ο David Bowie γελά. Ήταν μια αστεία στιγμή ανάμεσα σε δύο παλιούς φίλους. Ο Bolan σηκώθηκε, χαμογέλασε και η ζωή συνεχίστηκε. Κανείς μέσα σε εκείνο το στούντιο δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο διαφορετικά θα έμοιαζαν αυτές οι εικόνες λίγες ημέρες αργότερα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, η διαδρομή ενός Mini στους δρόμους του Λονδίνου θα τελείωνε πάνω σε ένα δέντρο.

Αυτή τη φορά, ο Marc Bolan δεν θα σηκωνόταν ξανά.

Ήταν μόλις 29 ετών…