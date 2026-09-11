Η δημοφιλής ποπ κωμωδία «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» του Άκη Δήμου ανεβαίνει στο νέο Θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις και σκηνοθεσία των Χρήστου Τριπόδη και Φωτεινής Μπαξεβάνη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ιοκάστη Παπαδάμου, η οποία ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, ένα απρόοπτο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά της και ανοίγει τον δρόμο για μια βραδιά γεμάτη μυστικά, παρεξηγήσεις και συνεχείς ανατροπές.

Απρόσκλητα φαντάσματα, απρόσμενοι έρωτες, οικογενειακές συγκρούσεις και αλλεπάλληλες αποκαλύψεις μετατρέπουν το δείπνο σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τριπόδης και Σόλων Τσούνης, ενώ στον ρόλο της Ιοκάστης εμφανίζεται η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης – Φωτεινή Μπαξεβάνη

Σκηνικά: Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Ελένη Κάλτσου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου

Εικαστική επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τριπόδης, Σόλων Τσούνης και Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:15

Σάββατο: 18:30 & 21:15

Κυριακή: 19:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες / κρατήσεις: 210 8656155

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