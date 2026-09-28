Ο John Legend συναντά τον Pharrell Williams στο «Fireflies», ένα νέο τραγούδι που στρέφει το βλέμμα στην ανισότητα, την απώλεια και την αντοχή των ανθρώπων απέναντι στις δυσκολίες. Η κυκλοφορία του συνοδεύεται από βίντεο κλιπ και αποτελεί τη δεύτερη πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ Muse, μετά το «Daylight».

Μια συνεργασία που οδηγεί σε ολόκληρο άλμπουμ

Ο Pharrell υπογράφει τη σύνθεση και συμμετέχει στο «Fireflies», ενώ έχει αναλάβει την παραγωγή ολόκληρου του Muse. Παρότι οι δύο καλλιτέχνες συνδέονται με φιλία περισσότερων από είκοσι χρόνων, αυτή είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν μαζί ένα πλήρες άλμπουμ.

Η ιδέα πήρε μορφή μετά τη συμμετοχή του Legend στο άλμπουμ επιστροφής των Clipse, Let God Sort Em Out. Η ερμηνεία του στο «The Birds Don’t Sing» έδωσε στον Pharrell την αφορμή να χτίσει ένα νέο μουσικό έργο γύρω από τη φωνή του. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν και στο στούντιο του Pharrell στα κεντρικά γραφεία της Louis Vuitton στο Παρίσι.

Οι εικόνες του «Fireflies»

Στο βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Paul Hunter, ο Legend εμφανίζεται στο πιάνο μαζί με τη Hollywood Cinematic Orchestra. Η ερμηνεία του εναλλάσσεται με εικόνες από τη ζωή σε ένα συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών, δίνοντας οπτική μορφή στις ιστορίες δυσκολίας και ελπίδας που διατρέχουν το τραγούδι.

Το Muse θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Θα περιλαμβάνει 16 κομμάτια, με συμμετοχές του Pharrell Williams σε αρκετά από αυτά, αλλά και των Clipse.