Η Pomme παρουσιάζει το «seule dans la foule», ένα νέο τραγούδι για την αίσθηση ότι μπορεί κανείς να βρίσκεται ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και, παρ’ όλα αυτά, να προσπαθεί ακόμη να βρει τη θέση του. Το single προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της la forteresse και συνοδεύεται από επίσημο video clip.

Ανάμεσα στην ανάγκη να ανήκεις και στην επιθυμία να ξεφύγεις

Ο τίτλος σημαίνει «μόνη μέσα στο πλήθος». Η ίδια η Pomme έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου, αλλά και να χαράζει τη δική του πορεία, μακριά από κοινωνικές προσδοκίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η παραδοχή ότι η αναζήτηση του εαυτού μας δεν οδηγεί πάντα σε μια ξεκάθαρη απάντηση.

Η Γαλλίδα τραγουδοποιός υπογράφει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική. Στην ενορχήστρωση συνεργάστηκε με τους Corentin Ollivier, Michelle Blades, Pauline Denize και Zoé Hochberg.

Ένα clip με τη συμμετοχή της Leïla Ka

Το video clip συνσκηνοθέτησαν η Pomme, με το πραγματικό της όνομα Claire Pommet, και ο Igor Dorembus. Βασίζεται σε αρχική ιδέα της Leïla Ka, η οποία ανέλαβε και τη χορογραφία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Théâtre Espace Paris Plaine.

Το επόμενο βήμα: «la forteresse»

Το «seule dans la foule» είναι μια πρώτη γνωριμία με το la forteresse, το πέμπτο άλμπουμ της Pomme, που αναμένεται στις 20 Νοεμβρίου. Η νέα δουλειά θα περιλαμβάνει δεκατέσσερα τραγούδια και σηματοδοτεί ένα ακόμη προσωπικό βήμα για μια δημιουργό που έχει χτίσει τη διαδρομή της γύρω από την εσωτερικότητα και την αφήγηση.