Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» επιστρέφουν στο Baumstrasse για δεύτερη χρονιά, με τη Νεφέλη Φασούλη και τον Πάνο Παπαδόπουλο να συναντιούνται ξανά επί σκηνής σε μια παράσταση που ξεκίνησε από ένα οικογενειακό ημερολόγιο και μετατρέπει μικρές καθημερινές ιστορίες, ανείπωτα συναισθήματα και μνήμες σε θέατρο και μουσική.

Ένα ημερολόγιο ως αφετηρία

Αφορμή για τη δημιουργία της παράστασης στάθηκε το ημερολόγιο του παππού του Πάνου Παπαδόπουλου, Νίκου, στο οποίο κατέγραφε με λεπτομέρεια περιστατικά της καθημερινότητάς του. Μέσα από αυτή την προσωπική ματιά γεννήθηκε η ιδέα μιας σκηνικής αφήγησης γύρω από όσα συχνά μένουν ανείπωτα και, κυρίως, γύρω από εκείνα τα «σ’ αγαπώ» που δεν ειπώθηκαν στην ώρα τους.

Σημείωμα Πάνου Παπαδόπουλου

«Ένα ημερολόγιο του παππού μου Νίκου, στάθηκε σαν αφορμή για να φτιάξουμε με τη Νεφέλη αυτή την παράσταση. Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητάς του, μέσα από την ευγενική του ματιά, με κάνει να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του ο άνθρωπος.

Με τη ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου και δύο εξαιρετικούς μουσικούς επί σκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Κίμωνα Καρούτζο, θα επιχειρήσουμε να εκφράσουμε όλα εκείνα τα «σ’ αγαπώ» που δεν τολμήσαμε να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους.»

Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» ξανά στη σκηνή

Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος επισκέπτονται ξανά τις «Μικρές Ταπεινώσεις» τους, έχοντας μαζί τους δύο μουσικούς επί σκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλου στο πιάνο και τον Κίμωνα Καρούτζο στο κοντραμπάσο. Στον πυρήνα παραμένει το ημερολόγιο ενός ανθρώπου που καταγράφει μέρα με τη μέρα τη ζωή του, ενώ τα πρόσθετα κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου δίνουν στη σκηνική αφήγηση τη δική τους ξεχωριστή διάσταση.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο προηγούμενος κύκλος παραστάσεων είχε μεγάλη ανταπόκριση και συνεχόμενα sold out, με αποτέλεσμα η παράσταση να επιστρέφει για 11 ακόμη βραδιές.

Παίζουν:

Νεφέλη Φασούλη

Πάνος Παπαδόπουλος

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνικά – Κοστούμια: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός φωτισμών: Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου

Πιάνο: Κωστής Χριστοδούλου

Κοντραμπάσο: Κίμωνας Καρούτζος

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής

Artwork: Αντώνης Γλυκός

Παραγωγή: Δημήτρης Μακρής

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Δευτέρα 12, 19, 26 Οκτωβρίου 2026

Τρίτη 13, 20, 27 Οκτωβρίου 2026

Τετάρτη 14, 21, 28 Οκτωβρίου 2026

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Baumstrasse

Σερβίων 8, Βοτανικός

Τηλ.: 6907183406 (18:00-22:00)

Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 18€ μειωμένο (φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65)

Προπώληση: ticketservices.gr