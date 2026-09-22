Ο «Καραφλομπέκατσος» της Λένας Κιτσοπούλου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο OLVIO, σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή της Νατάσας Παπαμιχαήλ, με τον Γιάννη Οικονομίδη στον κεντρικό ρόλο. Μια μαύρη κωμωδία για την καθημερινότητα, τη μοναξιά και την επιβίωση στο χαώδες αστικό τοπίο.

Μια κωμωδία επιβίωσης στην αστική αρένα

Μετά τον «Μουνή» και τις παθογένειες της επαρχίας, η Νατάσα Παπαμιχαήλ επανέρχεται στη «μεγάλη πόλη» και καταπιάνεται με τον «Καραφλομπέκατσο», μια μαύρη κωμ(ωδή)α της Λένας Κιτσοπούλου πάνω στην καθημερινότητα και την επιβίωση στο χαώδες αστικό τοπίο.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ωμής και ανατρεπτικής γραφής της Λένας Κιτσοπούλου, ο «Καραφλομπέκατσος» είναι μια ωδή πάνω στην ασχήμια της διπλανής πόρτας: μια έκρηξη συνείδησης που ξεγυμνώνει τον αστικό μύθο με μαύρο, κανιβαλιστικό χιούμορ, εκεί όπου το γέλιο και η ανατριχίλα συνυπάρχουν.

Η ιστορία

Ο ήρωας, μετά από έναν χωρισμό, μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Όλα δείχνουν ιδανικά στην καινούρια του ζωή. Παρά την έντονη κοινωνικότητά του και τη φασαρία της πόλης, όμως, αρχίζει σταδιακά να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εγκλωβισμένος σε μια πνιγηρή εσωτερική μοναξιά.

Δεν θέλει να το παραδεχτεί. Αντιστέκεται με χιούμορ και θετικές σκέψεις, ελπίζοντας ότι θα αλλάξουν την καθημερινότητά του. Πόσο γελοία και ταυτόχρονα τραγική μπορεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου χωρίς ψευδαισθήσεις; Θα καταφέρει να επιβιώσει στην αστική αρένα;

Παίζει:

Γιάννης Οικονομίδης

Στο πιάνο: Άννα Μακούρινα

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία – Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 19:00 και κάθε Κυριακή στις 20:30

Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Olvio

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός

Τηλ.: 210 3414118

Ώρες κρατήσεων: 18:00 – 21:00

Προσφορά προπώλησης: Early bird 10€ έως 30/9

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