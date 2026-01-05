Τα Καλογεράκια ανεβαίνουν και τη νέα χρονιά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus, όχι για να γιορτάσουν μια επέτειο, αλλά για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, να λένε ιστορίες με τρόπο αλλιώτικο.

Μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών, ποιητικών εκρήξεων και εξομολογήσεων ο Μιχάλης και ο Παντελής σε καλούν σε μια παράσταση βαθιά προσωπική – και ταυτόχρονα ανοιχτή προς όλους. Από την Κατερίνα Γώγου στον Μιχάλη Γκανά. Από την καθαρεύουσα στα καλιαρντά. Από τα ρεμπώτικα στα λαϊκά. Με μια διαδρομή, από το 2015 μέχρι τα Παραμύθια της Μελπομένης, τα Καλογεράκια στήνουν ένα σκηνικό που χωράει μέσα του το τραγούδι, την ποίηση και την αφήγηση. Όλα παιγμένα με συνέπεια, τρέλα και βαθιά αγάπη.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Μελίνα Κόλλια βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Παρεμβαίνει με την αθεράπευτη ορμή και το οριακό χιούμορ της, χρωματίζοντας κάθε φορά το ήδη φορτισμένο κλίμα της συναυλίας.

Δεν πρόκειται για ρετροσπεκτίβα.

Είναι το εδώ και το τώρα.

Θα γελάσεις. Θα κλάψεις. Θα θυμηθείς. Θα ξεχάσεις. Και μετά θα πας να τα ξαναδείς.

Είναι ό,τι έχει μείνει να πούμε μέσα από τη μουσική, την ποίηση και το συναίσθημα.

Special Guest: Λένα Κιτσοπούλου

Μαζί τους:

Στράτος Γκρίντζαλης: μπουζούκι, μαντολίνο

Αλέξης Στενάκης: κλαρίνο, πλήκτρα

Χάρης Παρασκευάς: μπάσο

Θανάσης Τσακιράκης: τύμπανα

Μελίνα Κόλλια: Stand-up comedian

Θάνος Καλέας: ήχος

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Σταυρός Του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 14 ευρώ

Προπώληση: more.com