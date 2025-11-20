Ύστερα από δύο κατάμεστες βραδιές και τη θερμή αγκαλιά του κοινού, τα Καλογεράκια μας περιμένουν και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus. Εκεί, θα υφάνουν ξανά ιστορίες με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο — ιστορίες που φωτίζουν όσα κρύβουμε μέσα μας και μας καλούν να ανακαλύψουμε, μαζί τους, τα πιο μυστικά μας αισθήματα.

Μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών, ποιητικών εκρήξεων και εξομολογήσεων ο Μιχάλης και ο Παντελής έφτιαξαν μια παράσταση βαθιά προσωπική – και ταυτόχρονα ανοιχτή προς όλους. Από την Κατερίνα Γώγου στον Μιχάλη Γκανά. Από την καθαρεύουσα στα καλιαρντά. Από τα ρεμπώτικα στα λαϊκά. Με μια διαδρομή, από το 2015 μέχρι τα Παραμύθια της Μελπομένης, τα Καλογεράκια στήνουν ένα σκηνικό που χωράει μέσα του το τραγούδι, την ποίηση και την αφήγηση. Όλα παιγμένα με συνέπεια, τρέλα και βαθιά αγάπη.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Μελίνα Κόλλια βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Παρεμβαίνει με την αθεράπευτη ορμή και το οριακό χιούμορ της, χρωματίζοντας κάθε φορά το ήδη φορτισμένο κλίμα της συναυλίας.

Δεν πρόκειται για ρετροσπεκτίβα.

Είναι το εδώ και το τώρα.

Θα γελάσεις. Θα κλάψεις. Θα θυμηθείς. Θα ξεχάσεις. Και μετά θα πας να τα ξαναδείς.

Είναι ό,τι έχει μείνει να πούμε μέσα από τη μουσική, την ποίηση και το συναίσθημα.

Μαζί τους:

Στράτος Γκρίντζαλης: μπουζούκι, μαντολίνο

Αλέξης Στενάκης: κλαρίνο, πλήκτρα

Χάρης Παρασκευάς: μπάσο

Θανάσης Τσακιράκης: τύμπανα

Μελίνα Κόλλια: Stand-up comedian

Θάνος Καλέας: ήχος

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Σταυρός Του Νότου (Plus)

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

τηλ 210 9226975

Είσοδος: 14 ευρώ

Εισιτήρια: more.com