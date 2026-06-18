Το νέο άλμπουμ του Σπύρου Γραμμένου «Συγγνώμη που Υπήρξα», είναι μια συλλογή έντεκα τραγουδιών, δέκα διαφορετικών ειδών μουσικής, με ζωντανή ενέργεια και έμφαση στις ανθρώπινες ερμηνείες. Για άλλη μια φορά ο Γραμμένος δεν μπόρεσε να κατασταλάξει σε ένα είδος μουσικής.

Το άλμπουμ προσεγγίζει το υλικό με οργανική αισθητική, ζωντανές ενορχηστρώσεις, πραγματικά όργανα, ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς ήχους και προσωπικές ερμηνείες που αναδεικνύουν το τραγουδοποιητικό υλικό και το συναισθηματικό του πυρήνα.

Στο album συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου ερμηνεύοντας το «Λύκου κραυγή», αφιερωμένο στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου, σε στίχους της μητέρας του Ελένης Κωστοπούλου.

Στο τραγούδι «Τζεντριφικέισο» συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη.

Ακόμα συμμετέχουν στιχουργικά και ερμηνευτικά οι Renovatio στο τραγούδι «Αυτή η ζωή αλλάζει».

Το κομμάτι «Μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο (Γαρυφαλλιά)» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Lullaby Project και ηχογραφήθηκε με την παρέα του El Sistema Greece: Λαμπριανός Κυριακίδης (ενορχήστρωση), Κυριακή Κουντούρη (μουσική διεύθυνση και πιάνο), Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου (φωνή) και οι μαθητές – σολίστες Σωτήρης Νούσης (βιολί Α’), Αλέξανδρος Ζαρκάδας (βιολί Β’), Sona Ayad (βιόλα), Κάρμεν Άρκας Παραπονιάρη (τσέλο), Κωνσταντίνος Φαναριώτης (φλάουτο), Christine Nguyen (κλαρινέτο), Padou Bendo Mayuma (τρομπέτα) και Αλέσιο Χίκα (κόρνο). Στο κομμάτι συμμετείχαν επίσης οι Αναστασία Βλάχου (κρουστά) και Μαρία Τασιούλα (μπάσο).

Στις ηχογραφήσεις συμμετέχουν οι Χρήστος Καλκάνης (πλήκτρα, πνευστά), Μιχάλης Γαλάνης (τύμπανα), Νίκος Αρβανίτης (κιθάρα), Χάρης Παρασκευάς (μπάσο, τύμπανα), Yoel Soto Gonzalez (μπάσο), Κώστας Μιχαλός (κιθάρα), Ναταλία Κοκώση (κρουστά), Γιώργος Καρδιανός (κιθάρα), Θοδωρής Ξηντάρης (μπουζούκι, μπαγλαμά) καθώς και φωνητικές συμμετοχές από την Ελένη Ποζατζίδου και τη Νεφέλη Φασούλη.

Η ηχοληψία και η μίξη έγιναν από τον Δημήτρη Δημητριάδη.

Το mastering επιμελήθηκε ο Ανέστης Ψαραδάκος.

Το εικαστικό και η επιμέλεια υπογράφονται από τη Ναταλία Κοκώση.

Η κάμερα για τα βίντεο promo και η επιμέλεια του συνοδευτικού ντοκιμαντέρ καταγραφής της διαδικασίας δημιουργίας στο στούντιο και τη σχέση των συντελεστών με το υλικό είναι της Ελισάβετ Φωτοπούλου. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο.

Το έργο υποστηρίχθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος από τους φίλους μας, μέσω crowdfunding απ’ την πλατφόρμα www.giveandfund.com και ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία αξιόλογων μουσικών και τεχνικών που διαμόρφωσαν το ηχόχρωμα και την αισθητική του δίσκου.

Tracklist

01. Κορίτσι

02. Τζεντριφικέισο (συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη)

03. Όταν

04. Μπύρες

05. Το Μαξιλάρι

06. Βινύλια

07. Μόνο για σένα

08. Δεν είναι μόδα

09. Αυτή η ζωή αλλάζει (συμμετέχουν οι Renovatio, στίχοι: Σπύρος Γραμμένος, Renovatio)

10. Λύκου κραυγή (ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στίχοι: Ελένη Κωστοπούλου)

11. Μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο (Γαρυφαλλιά) (συμμετέχει το El Sistema Greece)