Τον Σεπτέμβρη, στο Κηποθέατρο Παπάγου, σπουδαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία για τη στήριξη του Οργανισμού «Νοσηλεία», που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια προσφοράς ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών και ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι, δίπλα σε ασθενείς και οικογένειες.

Μέσα από το έργο της, η «Νοσηλεία» προσφέρει δωρεάν κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και οικονομική αδυναμία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραμένουν στο οικείο τους περιβάλλον με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.

Υπάρχουν στιγμές που η μουσική γίνεται κάτι περισσότερο από τέχνη. Γίνεται πράξη φροντίδας, αλληλεγγύης και αγάπης.

Η βραδιά ενώνει τρεις σημαντικές επετείους: τα 25 χρόνια του Οργανισμού «Νοσηλεία», τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας του Κώστα Λειβαδά και τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Ο Κώστας Λειβαδάς, μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη, την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων και καλεσμένους έκπληξη, παρουσιάζουν τραγούδια που άγγιξαν τις ψυχές μας και συνδέθηκαν με το συλλογικό συναίσθημα μιας ολόκληρης γενιάς.

Στη συναυλία θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την τριαντάχρονη πορεία του συνθέτη. Από το «Καράβι για τη Φολέγανδρο», το «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα», το «Σαν να μη πέρασε μια μέρα», το «Για να σε συναντήσω», το «Πιάσε με», το «Μοίρα μου έγινες», το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», το «Είν’ εντάξει μαζί μου» και την «Επιμονή σου», μέχρι τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο «Περιοδεία εντός», όπως το «Αν εμείς χωρίσουμε», το «Όσο δεν είμαστε μαζί», το «Σαν το νησί του καθενός» και «Τα παιδιά των δρόμων», αλλά και τραγούδια από τον δίσκο «Reunion» που μόλις κυκλοφόρησε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με το «Αν είσαι άγγελος», να έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό και το «Εμείς μαζί δεν χάνουμε», να έχει δώσει τον τίτλο του σε αυτή τη σημαντική συναυλία. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά θα έχει και το «Πάω να δω τ’ αστέρια», που γράφτηκε ειδικά για την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων, μαζί με πολλές ακόμη αγαπημένες στιγμές της πορείας του δημιουργού.

Στο πιάνο και στο τραγούδι ο Κώστας Λειβαδάς.

Τη συναυλία διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Συμπράττουν οι μουσικοί:

Μιχάλης Καλκάνης (κοντραμπάσο)

Βαγγέλης Καλαμάρας (τύμπανα)

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ορχήστρας υπογράφει η Βάγια Ζεππάτου.

Τις ενορχηστρώσεις επιμελείται ο Φώτης Παπαντωνίου.

Ο Κώστας Λειβαδάς λέει, χαρακτηριστικά, γι’ αυτή τη συναυλία:

«Η “Νοσηλεία” είναι μια μοναδική, σε διάρκεια και επιμονή, οργάνωση ανακουφιστικής φροντίδας, με ακούραστους εργάτες, σταθερό όραμα και μεγάλο, αθόρυβο έργο. Εκατοντάδες συμπολίτες μας, αληθινά ανήμποροι, με πολύ σοβαρά χρόνια νοσήματα και παθήσεις μη αναστρέψιμες, έχουν ευεργετηθεί με φροντίδα, αγάπη και αξιοπρέπεια. Μιλάμε για έναν πολυσύνθετο καθημερινό αγώνα επιβίωσης, που περιλαμβάνει ανάγκες ιατρικές, νοσηλευτικές, συμβουλευτικές, κοινωνικής λειτουργίας, ψυχικής υποστήριξης και υπενθύμισης της σημασίας του χαμόγελου και της κοινωνικής επαφής. Σε αυτή τη ζώνη του πουθενά παλεύει και πολεμάει καθημερινά η “Νοσηλεία”, προσφέροντας όλη αυτή την ομπρέλα ειδικοτήτων και εργαζομένων που διάλεξαν την προσπάθεια από την αδιαφορία εδώ και 25 χρόνια.

Νιώθω μεγάλη συγκίνηση και τύχη που μπορούμε να δώσουμε μια μεγάλη συναυλία μαζί με την αγαπημένη μου Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Πάτρας, στις 25 Σεπτέμβρη, με εκλεκτούς καλεσμένους και τη γνώση και την πίστη ότι είμαστε πάντα δίπλα στον μεγάλο πόνο, ίσοι και εθελοντές.

Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Μαζί μας υπέροχοι φίλοι και συνεργάτες ερμηνευτές, που τους ευχαριστώ διπλά αυτή τη φορά!

“Εμείς μαζί δε χάνουμε”, λοιπόν, κι ας λένε οι αριθμοί. Μια κίνηση που για κάποιους τόσο πολλούς και αόρατους μπορεί να σημαίνει τα πάντα.

25 Σεπτέμβρη, λοιπόν, στο Θέατρο Παπάγου, το μεγάλο ραντεβού για τη “Νοσηλεία” και την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε και να νιώσουμε τη σημασία της!»

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της «Νοσηλείας», η οποία προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα από διεπιστημονική ομάδα, με ιατρική, νοσηλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φυσικοθεραπεία, στηρίζοντας ασθενείς και οικογένειες σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα 20:00

Κηποθέατρο Παπάγου

Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου)



Εισιτήρια: από 18€ & 15€ φοιτητικά / μαθητικά.

Προπώληση: TicketServices.gr