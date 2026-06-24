Το «Για να σε συναντήσω», ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, σε μουσική είναι του Κώστα Λειβαδά και στίχους του σπουδαίου ποιητή Τάσου Λειβαδίτη, επιστρέφει μέσα από μια νέα, ευαίσθητη επανεκτέλεση, ως φόρος τιμής στον σπουδαίο Μανώλη Λιδάκη, που το ερμήνευσε πρώτος και το χάρισε στο κοινό.

Η Spider Music παρουσιάζει την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Στέλιου Ρουκουνάκη, ενός ανθρώπου που εδώ και πολλά χρόνια εκφράζεται μέσα από την τέχνη, είτε αυτή αφορά τη μουσική είτε τη δημιουργία.

Γνωστός για την πολυετή του πορεία στον χώρο της υψηλής ραπτικής, όπου μέσα από το προσωπικό του atelier στο Ρέθυμνο δημιουργεί μοναδικές δημιουργίες με έμφαση στη λεπτομέρεια, την αισθητική και τη χειροποίητη ποιότητα, ο Στέλιος Ρουκουνάκης μεταφέρει την ίδια ευαισθησία και αφοσίωση και στο τραγούδι. Για εκείνον, τόσο η μόδα όσο και η μουσική αποτελούν δύο διαφορετικές μορφές έκφρασης με κοινό παρονομαστή το συναίσθημα και την αγάπη για τη δημιουργία.

Παράλληλα, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Η πολυετής συμμετοχή του σε χορωδιακά σύνολα καλλιέργησε την ερμηνευτική του πορεία και ενίσχυσε τη βαθιά του σχέση με το ελληνικό τραγούδι.

Για το επίσημο δισκογραφικό του ξεκίνημα επιλέγει ένα τραγούδι με ιδιαίτερο συμβολισμό: το «Για να σε συναντήσω», που σφράγισε με τη μοναδική του ερμηνεία ο σπουδαίος Μανώλης Λιδάκης.

Με σεβασμό στην ιστορία του τραγουδιού και στην πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε ο Μανώλης Λιδάκης, ο Στέλιος Ρουκουνάκης καταθέτει τη δική του ερμηνεία, χωρίς διάθεση σύγκρισης, αλλά ως μια ειλικρινή μουσική κατάθεση και έναν φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού.

Η πρώτη αυτή δισκογραφική δουλειά σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δημιουργικής διαδρομής, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει όρια και ότι το πάθος για δημιουργία μπορεί να εκφραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Κάθισε εδώ κοντά μου

Μου ‘λειψες ξαφνικά

Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος

Χτυπάει η μοναξιά

Μείνε λιγάκι ακόμα

Κάτι έχω να σου πω

Να πάρει ο αέρας χρώμα

Να πάρει ο αέρας χρώμα

Μείνε λιγάκι ακόμα

Κάτι έχω να σου πω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Γι’ αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Γι’ αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Δεν έχει αρχή και τέλος

Δεν έχει μέτρημα

Θάλασσα που κυλάει

Αυτό το αίσθημα

Στο πιο βαθύ σκοτάδι

Στη δυνατή βροχή

Γιορτάζει η αγάπη,

Γιορτάζει η αγάπη

Της νύχτας το σκοτάδι

Φωτίζει το φιλί

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Γι’ αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Γι’ αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Γι’ αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω

Γι’ αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου

Γι’ αυτό, για να σε συναντήσω