Το «Ο Θάνατος και η Κόρη» του Ariel Dorfman έρχεται στο Θέατρο Αθηνών, σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη, με τους Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριαγκό να συμπληρώνουν την τριάδα των πρωταγωνιστών. Το εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση.

«Πώς φτάνει κανείς στην αλήθεια όταν το ψέμα έχει γίνει συνήθεια; Πώς διατηρούμε το παρελθόν ζωντανό χωρίς να γίνουμε αιχμάλωτοί του; Και πώς το ξεχνάμε χωρίς να κινδυνεύουμε να το επαναλάβουμε;»

Ariel Dorfman

Η υπόθεση

Σε ένα απομονωμένο σπίτι, σε μια χώρα όπου η δημοκρατία έχει μόλις αποκατασταθεί, μια γυναίκα και ο σύζυγός της προσπαθούν να χτίσουν ξανά τη ζωή τους πάνω στα συντρίμμια ενός τραυματικού παρελθόντος. Η άφιξη ενός απροσδόκητου επισκέπτη πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά.

Μια γυναίκα που δεν κατάφερε ποτέ να συμφιλιωθεί με τις μνήμες της φυλάκισης και των βασανιστηρίων της. Ένας άντρας που βρίσκεται στο απόγειο της επαγγελματικής του πορείας και επιθυμεί να αφήσει το παρελθόν πίσω του. Και ένας άγνωστος, του οποίου η παρουσία μετατρέπεται σε καταλύτη μιας επικίνδυνης αναμέτρησης με την αλήθεια.

Καθώς οι τρεις ήρωες εγκλωβίζονται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι εξουσίας, καχυποψίας και αποκαλύψεων, τίθενται αμείλικτα ερωτήματα: μπορεί η δικαιοσύνη να υπάρξει χωρίς εκδίκηση; Και όταν το θύμα διεκδικεί τον ρόλο του τιμωρού, ποιος είναι τελικά ο θύτης και ποιος το θύμα; Πού τελειώνει η αναζήτηση του δικαίου και πού αρχίζει ο πειρασμός της αυτοδικίας; Είναι τελικά η συγχώρεση ο δρόμος προς την εξιλέωση και την κοινωνική εξέλιξη;

Με δραματουργική ένταση και συνεχείς ανατροπές, το έργο του Dorfman κρατά ανοιχτό μέχρι το τέλος το ερώτημα για το τι είναι αλήθεια και τι όχι.

Ο Schubert και οι σκοτεινές μνήμες

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας παίζει το περίφημο κουαρτέτο εγχόρδων του Franz Schubert «Der Tod und das Mädchen» («Ο Θάνατος και η Κόρη»), το οποίο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρόν και τις σκοτεινές μνήμες των πρωταγωνιστών.

Ένα σύγχρονο κλασικό έργο

Γραμμένο το 1990, το έργο θεωρείται πλέον κλασικό δείγμα σύγχρονου πολιτικού και ψυχολογικού θεάτρου. Έχει παρουσιαστεί σε σημαντικές θεατρικές σκηνές του κόσμου και έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Το 1992 τιμήθηκε με το βραβείο Olivier για το Καλύτερο Νέο Θεατρικό Έργο, ενώ στην αμερικανική πρεμιέρα στο Broadway πρωταγωνίστησαν οι Glenn Close, Gene Hackman και Richard Dreyfuss.

Η διεθνής απήχησή του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το 1994, όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Roman Polanski, με πρωταγωνιστές τη Sigourney Weaver, τον Ben Kingsley και τον Stuart Wilson.

Η παράσταση εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη στη δικαιοσύνη και την αυτοδικία, τη συγχώρεση και την εκδίκηση, τη μνήμη και τη λήθη, την αλήθεια και την προσωπική εκδοχή της πραγματικότητας. Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά τη συγγραφή του, το έργο εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα που παραμένουν επίκαιρα.

Παίζουν:

Αιμίλιος Χειλάκης

Αθηνά Μαξίμου

Αντώνης Μυριαγκός

Μετάφραση: Χρήστος Καρχαδάκης

Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Ιωάννα Τιμοθεάδου

Πρωτότυπη μουσική – ηχητικός σχεδιασμός: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστιάννα Μαριόλη

Φωτογραφίες – Artwork: Gridfox

Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολου Παυλάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Δέσποινα Παπαδοπούλου

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

Κυριακή: 19:00

Θέατρο Αθηνών

Βουκουρεστίου 10

Τηλ.: 210 3312343

Ώρες ταμείου: 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:30 (από Τρίτη έως και Κυριακή)

Εισιτήρια:

25€ γενική είσοδος

22€

18€ λαϊκή απογευματινή

16€ νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών και ΑΜΕΑ κάθε Τετάρτη & Πέμπτη

16€ φοιτητικό, όλες τις μέρες εκτός βραδινής Σαββάτου και περιόδου εορτών

13€ ανέργων κάθε Τετάρτη & Πέμπτη

Προπώληση: ticketmaster.gr