Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας (Αντώνης Μυριαγκός) διαπρέπει στο διπλωματικό σώμα της Ρωσίας, φθάνοντας να γίνει μέχρι και Υπουργός Εξωτερικών. Διακαής του πόθος, όμως, παραμένει η απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Οθωμανούς, για την οποία αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις…

Ο Γιάννης Σμαραγδής γράφει και σκηνοθετεί το «Καποδίστριας», ταινία η οποία διατρέχει τα σημαντικότερα σημεία της ζωής του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος. Ευφυής, ευθύς και ανιδιοτελής, ο Καποδίστριας έθεσε ουσιαστικά τα θεμέλια του νεώτερου ελληνικού κράτους, ιδρύοντας, μεταξύ άλλων, σχολεία, βιβλιοθήκες, ορφανοτροφεία, το πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας στην Αίγινα, ενώ έθεσε τα θεμέλια και για τη δημιουργία Πανεπιστημίου. Θεωρούσε την Παιδεία μείζονα πυλώνα της Ελευθερίας και στάθηκε απέναντι στις διχαστικές νοοτροπίες του Εμφυλίου στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, τις «κλίκες» των προνομιούχων Κοτζαμπάσηδων και τη ρουσφετολογική νοοτροπία. Η προσωπικότητά του, η οποία αποδίδεται αξιοθαύμαστα στην γεμάτη ψυχή και μέτρο ερμηνεία του Αντώνη Μυριαγκού, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το μέγεθος της απουσίας των άξιων ηγετών παγκοσμίως, στις μέρες μας. Η δε ταινία ξεχωρίζει για την εικαστική της αρτιότητα, την εξαιρετική φωτογραφία του Άρη Σταύρου, την ατμοσφαιρική μουσική από τον Μίνωα Μάτσα, αλλά και το σύνολο των ηθοποιών της. Ξεχωρίζουν, σε μικρούς αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους, οι Πάνος Σκουρολιάκος και Τάσος Παλαντζίδης, ο πάντοτε φυσικότατος Κωνσταντίνος Δανίκας στον ρόλο του Κωνσταντίνου Κανάρη, η δυναμικά ευαίσθητη Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη ως Ρωξάνδρα Στούρτζα και ο Μάξιμος Μουμούρης, ο οποίος προσεγγίζει με ιδιαίτερα λιτό τρόπο την πληθωρική προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η μεγάλη ελληνική παραγωγή της φετινής χρονιάς είναι άξια θέασης και προσφέρει, μέσα σε ένα πυκνό σε ροή δίωρο, αρκετά σφαιρική ματιά τόσο στην προσωπικότητα του Καποδίστρια, όσο και στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής του –οι οποίες δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές της δικής μας. Ωστόσο, η επιλογή του σκηνοθέτη να θέλει να τα κάνει όλα «λιανά», καθώς και η προφανής του πρόθεση να αγιοποιήσει τον Καποδίστρια, φλερτάροντας ενίοτε με τη γραφικότητα, αποδυναμώνουν, θαρρώ, τη δημιουργία του. Σε κάθε περίπτωση, φεύγεις από την κινηματογραφική αίθουσα γεμάτος εικόνες, αλλά και σκέψεις για το πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος, αν υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που να λειτουργούν με πνεύμα αλληλεγγύης, αγάπης και ανιδιοτέλειας. Και αυτή στις μέρες μας είναι μια πολύτιμη σκέψη, σαν σπόρος, που, αν ποτιστεί κατάλληλα, θα βλαστήσει και θα φέρει καρπούς.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer και την AVE, από την Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου.

