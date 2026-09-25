Οι Nickelback παρουσιάζουν το «Make Me Love You», ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο album τους, «Everything Under the Sun». Ύστερα από τις σκληρότερες κιθάρες του «Rattle the Cage» και το συναισθηματικό βάρος του «Leave Me Behind», το καναδικό συγκρότημα στρέφεται στη ρομαντική πλευρά του ήχου του.

Το τραγούδι έκανε την πρώτη του ραδιοφωνική εμφάνιση στο BBC Radio 2 και κυκλοφόρησε από τη Virgin Music Group. Με το «Make Me Love You», οι Nickelback καταγράφουν την αβεβαιότητα και τον συναισθηματικό κίνδυνο που συνοδεύουν την απόφαση να ανοιχτεί κάποιος σε μια νέα σχέση.

Ανάμεσα στην προσμονή και στον φόβο

Το «Make Me Love You» κινείται στο εύθραυστο σημείο όπου η πιθανότητα μιας ουσιαστικής σχέσης συναντά τον φόβο μιας ακόμη απογοήτευσης. Η επιθυμία για αγάπη συνυπάρχει με τη γνώση ότι κάθε νέο ξεκίνημα προϋποθέτει έκθεση και εμπιστοσύνη.

Η ενορχήστρωση ακολουθεί τον γνώριμο δρόμο των μεγάλων συναισθηματικών μπαλαντών των Nickelback, με τη χαρακτηριστική φωνή του Chad Kroeger και μια μελωδία που σταδιακά μεγαλώνει σε ένταση. Το συγκρότημα δεν παρουσιάζει τον έρωτα ως μια ανώδυνη εμπειρία, αλλά ως μια επιλογή που μπορεί να οδηγήσει εξίσου στην ευτυχία ή στην απογοήτευση.

Σε αντίθεση με την επιθετική ενέργεια του «Rattle the Cage», το νέο single δείχνει μια πιο εσωτερική πλευρά του album. Παράλληλα, διαφέρει θεματικά από το «Leave Me Behind», το οποίο αναφέρεται στην αφοσίωση, την ψυχική αντοχή και την ανάγκη να στηρίξεις κάποιον που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του.

Ένας δίσκος με όλες τις πλευρές των Nickelback

Το «Make Me Love You» θα περιλαμβάνεται στο «Everything Under the Sun», το ενδέκατο studio album των Nickelback και το πρώτο τους μετά το «Get Rollin’» του 2022. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από τη Virgin Music Group και περιλαμβάνει συνολικά 12 τραγούδια.

Ο Chad Kroeger έχει εξηγήσει ότι το album συγκεντρώνει διαφορετικές πλευρές του συγκροτήματος: τραγούδια τόσο δυνατά όσο οτιδήποτε έχουν ηχογραφήσει στο παρελθόν, συνθέσεις που δοκιμάζουν καινούργιες κατευθύνσεις και κομμάτια που τους θυμίζουν γιατί εξακολουθούν να δημιουργούν μαζί έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το πρώτο δείγμα του δίσκου ήταν το «Rattle the Cage», με τη συμμετοχή του κιθαρίστα των Mötley Crüe, John 5. Ακολούθησε το «Leave Me Behind», ενώ στο album θα βρίσκεται και το «Bones for the Crows», το οποίο είχε πρωτοπαρουσιαστεί μέσα από το video game «Dungeon Hunter 6».

Με το «Make Me Love You», οι Nickelback συμπληρώνουν την εικόνα ενός δίσκου που επιχειρεί να κινηθεί ανάμεσα στις βαριές κιθάρες, τις μεγάλες μελωδίες, την εσωτερική αναζήτηση και τον συναισθηματικό κίνδυνο μιας νέας αρχής.