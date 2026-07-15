Οι Nickelback παρουσιάζουν το νέο single «Rattle The Cage», εγκαινιάζοντας την επόμενη δισκογραφική περίοδο της μακρόχρονης πορείας τους με έναν από τους πιο δυνατούς και σκληρούς ήχους τους.

Το τραγούδι περιλαμβάνει τη συμμετοχή του John 5, κιθαρίστα των Mötley Crüe και πρώην συνεργάτη του Rob Zombie. Παράλληλα, το καναδικό συγκρότημα ανακοίνωσε το ενδέκατο studio άλμπουμ του, με τίτλο «Everything Under The Sun», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από τη Virgin Music Group.

Το «Rattle The Cage» συνοδεύεται από επίσημο music video και λειτουργεί ως η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα από τον νέο δίσκο, στον οποίο οι Nickelback υπόσχονται να παρουσιάσουν διαφορετικές πλευρές της μουσικής τους ταυτότητας.

Η ενέργεια των συναυλιών μεταφέρεται στο στούντιο

Το νέο τραγούδι δημιουργήθηκε με στόχο να αποτυπώσει την ένταση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους Nickelback και στο κοινό τους κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων.

Με γρήγορο ρυθμό, βαριά κιθαριστικά riffs και ένα ρεφρέν σχεδιασμένο για μεγάλους συναυλιακούς χώρους, το «Rattle The Cage» βρίσκεται στη σκληρότερη πλευρά του ήχου τους. Αντί να επιστρέψουν με μια ασφαλή rock μπαλάντα ή με μια περισσότερο ραδιοφωνική pop-rock παραγωγή, οι Nickelback επέλεξαν να ανοίξουν τη νέα τους περίοδο με ένα τραγούδι που στηρίζεται στην ένταση, στην ταχύτητα και στις κιθάρες.

Ο Chad Kroeger εξήγησε ότι το «Rattle The Cage» τούς φάνηκε ο καταλληλότερος τρόπος για να ανοίξουν δυναμικά την πόρτα προς το νέο άλμπουμ, καθώς μεταφέρει την ενέργεια από την οποία τροφοδοτούνται κάθε βράδυ επάνω στη σκηνή.

Η συμμετοχή του John 5

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσθέτει η παρουσία του John 5, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι με το χαρακτηριστικό, τεχνικά απαιτητικό κιθαριστικό του παίξιμο.

Ο Αμερικανός μουσικός είναι σήμερα μέλος των Mötley Crüe, ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε για χρόνια με τον Rob Zombie και τον Marilyn Manson. Η συμμετοχή του ταιριάζει στη βαρύτερη κατεύθυνση του «Rattle The Cage» και ενισχύει την αίσθηση ότι οι Nickelback θέλησαν να παρουσιάσουν εξαρχής την πιο επιθετική πλευρά του επερχόμενου δίσκου.

Η συνεργασία δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή προσθήκη ενός γνωστού ονόματος. Η κιθάρα του John 5 εντάσσεται στον κεντρικό χαρακτήρα του τραγουδιού και συμβάλλει στην ταχύτητα και στην ένταση που το διαφοροποιούν από αρκετές από τις μεγαλύτερες, περισσότερο μελωδικές επιτυχίες των Nickelback.

Το «Everything Under The Sun» έρχεται τον Οκτώβριο

Το «Everything Under The Sun» θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Nickelback μετά το «Get Rollin’» του 2022 και θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, ο δίσκος δεν θα ακολουθεί μία και μοναδική μουσική κατεύθυνση. Θα περιλαμβάνει δυνατά rock τραγούδια, περισσότερο εσωτερικές συνθέσεις και κομμάτια στα οποία οι Nickelback επιχειρούν διαφορετικά πράγματα, χωρίς να χάνουν τις μεγάλες μελωδίες και τις κιθάρες που καθόρισαν τον ήχο τους.

Ο Chad Kroeger περιέγραψε το άλμπουμ ως μια δουλειά που περιέχει όλες τις πλευρές του συγκροτήματος. Ορισμένα τραγούδια είναι τόσο δυνατά όσο οτιδήποτε έχουν ηχογραφήσει στο παρελθόν, ενώ άλλα παίρνουν περισσότερα δημιουργικά ρίσκα ή υπενθυμίζουν στα μέλη της μπάντας γιατί εξακολουθούν να δημιουργούν μουσική μαζί έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Μια νέα αρχή χωρίς να αρνούνται το παρελθόν

Η νέα δισκογραφική περίοδος βρίσκει τους Nickelback έπειτα από την παγκόσμια περιοδεία του «Get Rollin’» και το ντοκιμαντέρ «Hate to Love: Nickelback», το οποίο εξέτασε τόσο τη μεγάλη εμπορική τους επιτυχία όσο και την αρνητική κριτική που τους ακολουθούσε για χρόνια.

Το «Rattle The Cage» δεν μοιάζει με προσπάθεια επαναπροσδιορισμού ή απομάκρυνσης από όσα τους έκαναν γνωστούς. Οι Nickelback παραμένουν πιστοί στον άμεσο, μεγάλο και συναυλιακό rock ήχο τους, παρουσιάζοντάς τον αυτή τη φορά με περισσότερη ταχύτητα και σκληρότητα.

Με τον John 5 να προσθέτει τη δική του κιθαριστική ένταση και το «Everything Under The Sun» να υπόσχεται ένα ευρύτερο μουσικό φάσμα, το «Rattle The Cage» ανοίγει με θόρυβο το επόμενο κεφάλαιο των Nickelback.