Δύο ακόμα νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο Πανσέληνος που θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου, από τη Fine! Records, παρουσίασε ο Παύλος Παυλίδης. Δύο ξεχωριστά κομμάτια που με ποιητικό τρόπο φωτίζουν διαφορετικές εικόνες, σαν μικρού μήκους ταινίες. Το artwork των singles αυτών είναι και το cover του νέου άλμπουμ το οποίο μας αποκαλύπτεται εδώ για πρώτη φορά και το έχει σχεδιάσει ο Στέφανος Ρόκος.

Το πρώτο με τίτλο Στις Μεγάλες Πόλεις μας οδηγεί σε αστικό περιβάλλον, με στίχους που μας παρατηρούν ενώ κοιτάζουμε με άδειο βλέμμα για μια στιγμή έξω από το παράθυρο, τις ημέρες που βρέχει.. Μια ματιά στον άνθρωπο της πόλης, όπου κι αν βρίσκεται, μια ιστορία που ενώ μοιάζει να περιγράφει προσωπικά βιώματα, στο τέλος υπονοεί ξεκάθαρα ένα πολιτικό μήνυμα που απευθύνεται σε όλους: η βροχή αρχίζει πια να δυναμώνει.

“…Στις μεγάλες πόλεις

Πάντα όταν βρέχει

Κάποιοι που δουλεύουν

Στα παλιά γραφεία

Στέκονται για λίγο

Και κοιτάζουν έξω

Μ’ ένα άδειο βλέμμα

Όλο απορία…

Μοιάζουν σαν να βλέπουν

Μέσα από τα τζάμια

Τη ζωή τους όλη

Σαν βουβή ταινία

Έστω και για λίγο

Νιώθουν σαν ποτάμια

Που ακολουθούνε

Άγνωστη πορεία ”

Το δεύτερο single με τίτλο Στον Φάρο, ένα πιο μελωδικό τραγούδι, ξεκινάει με τον ήχο των κυμάτων και των γλάρων, ορίζοντας εξαρχής το κλίμα. Εδώ η φύση και το όριο που δημιουργεί ένας φάρος γίνονται το σκηνικό για τη δημιουργία μιας προσωπικής ιστορίας απομόνωσης και προσμονής η οποία καταλήγει σε μία σημαντική συνάντηση.

“…Κι εγώ που πάντα πίστευα ότι αργά ή γρήγορα

Θα ερχότανε η μέρα αυτή που θα σε συναντούσα

Πήγα και σε περίμενα

Περίμενα επίμονα

Και έζησα στην ερημιά μ’ ένα βουβό κοράκι

Και στέλναμε τα σήματα στα αφρισμένα κύματα

Μήπως και δεις μια μέρα εσύ εκείνο το φωτάκι

Ν’ αναβοσβήνει σαν ψυχή στην ερημιά

Σαν ιαχή κάτω απ’ των άστρων τη σιωπή

“Σε ξέρω από παιδάκι”…”