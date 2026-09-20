Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης μαζί με την μπάντα του, κλείνοντας το συναυλιακό καλοκαίρι με ένα ανανεωμένο οπτικοακουστικό live και ένα πλούσιο setlist που διατρέχει όλη τη μουσική του πορεία, από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι σήμερα.

Ένα ταξίδι σε όλη τη μουσική του διαδρομή

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στην πόλη με ένα ολοκαίνουργιο οπτικό αφήγημα και με τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής του. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται κομμάτια από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του, ενώ θα παρουσιαστούν ζωντανά και ορισμένα τραγούδια από τον νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς από τη Fine! Records.

Η νέα οπτικοακουστική αφήγηση

Οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει έντονο οπτικοακουστικό χαρακτήρα, με το μουσικό μέρος να συνοδεύεται από εικόνα και σκηνική αφήγηση. Για τις συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεργάζεται με τον εικαστικό Στέφανο Ρόκκο και τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Χάρη Λαγκούση, διαμορφώνοντας ένα live που συνδυάζει μουσική, visuals και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Η μπάντα

Στο πλευρό του Παύλου Παυλίδη βρίσκεται μια ανανεωμένη μπάντα: ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος στην κιθάρα, τα synthesizers και τα φωνητικά, ο Αλέξης Σταυρόπουλος στα τύμπανα και τα sample pads, ο Θανάσης Τζίνγκοβιτς στο μπάσο, ο Χρήστος Λαϊνάς στην κιθάρα, τα πλήκτρα και τα φωνητικά, η Εύα Ντούρου στα πλήκτρα και τα φωνητικά, ενώ στα φωνητικά συμμετέχουν επίσης η Νεφέλη Μπραβάκη, η Νίκη Μπραβάκη και η Μυρτώ Σταυρακίδου – Ζάχου.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:15

Ώρα έναρξης: 21:00

Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια: 18€

Προπώληση: more.com