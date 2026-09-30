Η Laura Pausini παρουσιάζει το «Mientes», μια νέα διασκευή του τραγουδιού που έγινε γνωστό από το μεξικανικό συγκρότημα Camila. Η ηχογράφησή κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου και η γνωστή ερμηνεύτρια συνεχίζει την ενασχόλησή της με αγαπημένα τραγούδια της ισπανόφωνης μουσικής.

Ένα τραγούδι για την προδοσία και τη δύναμη που ακολουθεί

Το «Mientes» μιλά για τη στιγμή που η εμπιστοσύνη σε μια σχέση καταρρέει. Όπως έχει εξηγήσει η Pausini, εκείνο που την αγγίζει ιδιαίτερα είναι η πορεία πέρα από την απογοήτευση: η δύναμη που βρίσκει κανείς για να σταθεί ξανά στα πόδια του και να ανακτήσει την ταυτότητά του.

Το τραγούδι έγραψαν ο Mario Domm και η Mónica Vélez, ενώ την παραγωγή της νέας εκτέλεσης υπογράφει ο Paolo Carta.

Η συνέχεια μιας ισπανόφωνης μουσικής διαδρομής

Η κυκλοφορία συνδέεται με το καλλιτεχνικό εγχείρημα του Yo Canto 2, στο οποίο η Pausini προσεγγίζει τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ισπανόφωνη μουσική. Το «Mientes» έρχεται ως νέα προσθήκη σε αυτή τη διαδρομή, αρκετούς μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία του άλμπουμ.

Για όσους γνώρισαν το τραγούδι μέσα από τους Camila, είναι μια ευκαιρία να το ακούσουν με τη φωνή της Laura Pausini.