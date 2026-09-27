Το «Patient Zero» της Taylor Swift έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο Spotify, κατακτώντας την κορυφή της παγκόσμιας ημερήσιας κατάταξης με περίπου 13,7 εκατομμύρια streams. Η επίδοση το ανέδειξε στο τραγούδι γυναίκας καλλιτέχνιδας με τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα για το 2026 μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, η ίδια η Taylor Swift έγινε η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams σε ένα 24ωρο μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη που εξακολουθούν να έχουν οι νέες κυκλοφορίες της στις streaming πλατφόρμες.

Η επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στο βασικό single. Τα υπόλοιπα τρία νέα τραγούδια της έκδοσης, «Cleveland!», «Pink Clouding» και «Babylon», κατέγραψαν επίσης εκατομμύρια streams από την πρώτη ημέρα, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού επεκτάθηκε σε ολόκληρο το νέο υλικό.

Η ιστορία πίσω από το «Patient Zero»

Η Swift έχει εξηγήσει ότι η ιδέα του τραγουδιού γεννήθηκε μέσα από μια συζήτηση με φίλους. Μία φίλη της είχε δεχθεί μήνυμα από τη νέα σύντροφο ενός πρώην της, η οποία ήθελε να μάθει αν είχε αντιμετωπίσει και εκείνη παρόμοιες συμπεριφορές στη σχέση τους. Όταν οι υπόλοιπες γυναίκες της παρέας άρχισαν να μοιράζονται ανάλογες ιστορίες, η Swift σκέφτηκε ότι αυτή η πλευρά μιας σχέσης άξιζε να γίνει τραγούδι.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο «The Life of a Showgirl: The Encore», τη διευρυμένη έκδοση του άλμπουμ της Taylor Swift, μαζί με ακόμη τρεις νέες ηχογραφήσεις.

Η συνέχεια με το επίσημο video clip

Η πρώτη αυτή επίδοση καταγράφηκε πριν ακόμη παρουσιαστεί το επίσημο video clip του τραγουδιού. Η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των MTV Video Music Awards, με τη συμμετοχή των Colin Farrell και Dakota Johnson.

Για την ώρα, το «Patient Zero» έχει ήδη πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο του: δεν λειτούργησε απλώς ως η βασική κυκλοφορία του «The Encore», αλλά ως ένα από τα ισχυρότερα streaming ντεμπούτο γυναίκας καλλιτέχνιδας μέσα στη χρονιά.