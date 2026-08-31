Η Taylor Swift παρουσιάζει ένα νέο επίσημο video clip για την piano version του «I Knew It, I Knew You», του τραγουδιού που έγραψε ειδικά για την ταινία «Toy Story 5».

Η περισσότερο λιτή και συναισθηματική εκδοχή συνοδεύεται από σκηνές της ταινίας, φέρνοντας στο επίκεντρο την Jessie και τη διαδρομή ενός από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Pixar.

Ένα νέο video για την piano version

Το «I Knew It, I Knew You» κυκλοφόρησε αρχικά στις 5 Ιουνίου 2026, λίγες ημέρες πριν από την κινηματογραφική πρεμιέρα του «Toy Story 5». Μαζί με την κανονική ηχογράφηση είχαν παρουσιαστεί μία acoustic και μία piano version, καθεμία με διαφορετικά φωνητικά και παραγωγή.

Επομένως, η piano version δεν αποτελεί καινούργια ηχογράφηση. Το νέο στοιχείο είναι το επίσημο video clip που κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου, με υλικό από το «Toy Story 5».

Η ενορχήστρωση περιορίζεται γύρω από το πιάνο και τη φωνή της Swift, αφήνοντας περισσότερο χώρο στη μελωδία και στη συναισθηματική πλευρά των στίχων. Το video αξιοποιεί εικόνες από την ταινία για να συνδέσει το τραγούδι ακόμη πιο άμεσα με την ιστορία που το ενέπνευσε.

Η ιστορία της Jessie πίσω από το τραγούδι

Η Taylor Swift έγραψε και ανέλαβε την παραγωγή του «I Knew It, I Knew You» μαζί με τον Jack Antonoff, αφού παρακολούθησε ένα πρώιμο μοντάζ της πέμπτης ταινίας του «Toy Story».

Κεντρική πηγή έμπνευσης ήταν η Jessie, η καουμπόισσα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Toy Story 2» το 1999. Η ιστορία της και ιδιαίτερα η εγκατάλειψή της από την Emily, το κορίτσι στο οποίο ανήκε, αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ολόκληρης της σειράς.

«Την έχουμε δει να πληγώνεται. Είδαμε το αυτοκίνητο να απομακρύνεται», είχε αναφέρει η Swift, εμφανώς συγκινημένη, μιλώντας για τη σχέση της με τον χαρακτήρα.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για έναν δεσμό που εξακολουθεί να υπάρχει, ακόμη και όταν ο χρόνος, η απόσταση και οι αλλαγές έχουν οδηγήσει δύο ανθρώπους σε διαφορετικούς δρόμους. Η θεματική αυτή συνδέεται άμεσα με τις αναμνήσεις της Jessie από την Emily και με το αποτύπωμα που άφησε επάνω της εκείνη η σχέση.

«Κατάλαβε αμέσως τι περνούσε η Jessie»

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του «Toy Story 5», Andrew Stanton, αποκάλυψε ότι η σύνδεση της Taylor Swift με την Jessie έγινε αμέσως εμφανής. Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια κατάλαβε από την πρώτη στιγμή τι βίωνε ο χαρακτήρας και κατάφερε να μεταφέρει αυτά τα συναισθήματα στο τραγούδι. Μάλιστα, το αποτέλεσμα του φάνηκε τόσο δεμένο με τον κόσμο του «Toy Story», ώστε στην πρώτη ακρόαση αισθάνθηκε σαν να αποτελούσε ανέκαθεν μέρος του.

Το «I Knew It, I Knew You» σηματοδότησε επίσης μια επιστροφή της Swift στις country καταβολές της, μέσα από έναν ήχο που συνδέει τις πρώτες περιόδους της καριέρας της με τη σημερινή της τραγουδοποιία. Στην piano version, το country-pop στοιχείο υποχωρεί και η αφήγηση αποκτά πιο ήσυχο και προσωπικό χαρακτήρα.

Από την κορυφή των charts στο Disney+

Η κανονική εκδοχή του «I Knew It, I Knew You» γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Παράλληλα, έγινε το πρώτο τραγούδι της Disney που πραγματοποίησε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή του αμερικανικού chart.

Το soundtrack του «Toy Story 5» περιλαμβάνει το τραγούδι της Taylor Swift μαζί με την πρωτότυπη μουσική του Randy Newman, ο οποίος επέστρεψε για να υπογράψει τη μουσική και της πέμπτης ταινίας της σειράς.

Το νέο video clip κυκλοφόρησε παράλληλα με την ανακοίνωση ότι το «Toy Story 5» θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Οι φυσικές εκδόσεις του soundtrack σε CD και βινύλιο αναμένονται στις 25 Σεπτεμβρίου.