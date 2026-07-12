Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Η Jessie (Joan Cusack / Άριελ Κωνσταντινίδη), ο Buzz (Tim Allen / Γιώργος Λιάντος) και τα υπόλοιπα παιχνίδια προσπαθούν να βοηθήσουν το παιδί τους, την Bonnie (Scarlett Spears / Μυρτώ Φαραζή), να κάνει φίλες. Την ίδια προσπάθεια κάνουν και οι γονείς της, οι οποίοι αποφασίζουν να της κάνουν δώρο ένα tablet, τη Lillypad (Greta Lee / Αφροδίτη Κατσαρού). Όταν τα πράγματα τείνουν να βγουν εκτός ελέγχου, ο Woody (Tom Hanks / Άλκης Κούρκουλος) σπεύδει σε βοήθεια…

Ο βραβευμένος με Oscar Andrew Stanton, δημιουργός των “Wall-E” (2008) και «Ψάχνοντας τον Νέμο» (“Finding Nemo”, 2003), σκηνοθετεί και συνυπογράφει το σενάριο στο “Toy Story 5”, ένα sequel το οποίο δίνει νέα πνοή στην επιτυχημένη αυτή σειρά ταινιών. Χωρίς να ξεχνά τα συστατικά που έκαναν επιτυχημένα όλα τα “Toy Story” –χιούμορ, συγκίνηση, περιπέτεια, φιλία και, πάνω απ’ όλα, ανθρωπιά–, ο Stanton θέτει το επίκαιρο θέμα της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και πώς αυτή επηρεάζει καταλυτικά τη ζωή μας. Τα παιχνίδια διαπιστώνουν ότι μικροί και μεγάλοι είναι βυθισμένοι στις οθόνες, αφήνοντας ουσιαστικά την αληθινή ζωή να τους προσπερνά. Επίσης, το φιλμ αναδεικνύει πόσο σκληρά μπορεί να γίνουν τα παιδιά, κοροϊδεύοντας και μειώνοντας τους συνομηλίκους τους, μέσα από τα μηνύματα που στέλνουν με μια συσκευή, χωρίς να συνειδητοποιούν τις συνέπειες των πράξεών τους, ούτε το πόσο μπορούν να πληγώσουν κάποιον.

Το πιο επιτυχημένο κομμάτι της πανέμορφης αυτής ταινίας, ωστόσο, είναι ότι δεν είναι αφοριστική. Αντιθέτως, αναδεικνύει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Τα πάντα εξαρτώνται από το ποιος και πώς τη χρησιμοποιεί. Και ένα βασικό στοιχείο για την ορθή χρήση της είναι να θυμόμαστε ότι με αυτήν δεν μπορούμε να παίξουμε πραγματικά –ούτε και να παίζουμε μεταφορικά. Γιατί το παιχνίδι που μας κάνει στ’ αλήθεια ευτυχισμένους και ξέγνοιαστους, δεν είναι αυτό που το κοιτάμε μέσα από μια οθόνη. Είναι αυτό που μπορούμε να το βιώσουμε.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 18 Ιουνίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner