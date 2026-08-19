Η Madonna και η Taylor Swift βρίσκονται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα MTV Video Music Awards 2026, με δύο διαφορετικές γενιές της pop να διεκδικούν μερικά από τα σημαντικότερα βραβεία της φετινής διοργάνωσης.

Η Madonna προηγείται με 11 υποψηφιότητες, ενώ η Taylor Swift ακολουθεί με 9. Πίσω τους βρίσκονται η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter με επτά υποψηφιότητες η καθεμία, ενώ από πέντε έχουν οι Bruno Mars, PinkPantheress και Zara Larsson.

Η Madonna στην κορυφή, τέσσερις δεκαετίες μετά το «Like a Virgin»

Για τη Madonna, η φετινή παρουσία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η πορεία της είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία των VMAs ήδη από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού το 1984, όταν η εμφάνισή της με το «Like a Virgin» εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία των βραβείων.

Το 2026 είναι υποψήφια μεταξύ άλλων για Video of the Year, Artist of the Year και Song of the Year, ενώ διεκδικεί επίσης βραβεία στις κατηγορίες Best Collaboration, Best Dance, Direction, Art Direction, Cinematography, Editing, Choreography και Visual Effects.

Στην κατηγορία Video of the Year συμμετέχει με το «Confessions II – The Film». Ανάμεσα στους αντιπάλους της βρίσκεται και η Taylor Swift με το «The Fate of Ophelia», ενώ υποψήφιοι είναι επίσης οι Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter και GENER8ION με τον Yung Lean.

Η Madonna έχει ήδη κερδίσει 19 διαγωνιστικά MTV VMAs, ενώ το 1986 έγινε η πρώτη solo γυναίκα καλλιτέχνις που τιμήθηκε με το Video Vanguard Award.

Η Taylor Swift μπορεί να γράψει νέα ιστορία

Η Taylor Swift ακολουθεί με εννέα υποψηφιότητες και βρίσκεται και εκείνη στις δύο κορυφαίες κατηγορίες Video of the Year και Artist of the Year.

Παράλληλα είναι υποψήφια στις κατηγορίες Best Pop, Direction, Art Direction, Cinematography, Editing, Choreography και Visual Effects.

Για τη Swift, όμως, η φετινή διοργάνωση μπορεί να αποκτήσει ιστορική σημασία. Αυτή τη στιγμή έχει 30 MTV VMA βραβεία, όσα και η Beyoncé, με τις δύο καλλιτέχνιδες να μοιράζονται το ρεκόρ των περισσότερων νικών στην ιστορία του θεσμού. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μία νίκη της Taylor Swift στη φετινή τελετή θα την ανεβάσει μόνη στην πρώτη θέση.

Από την άλλη πλευρά, αν η Madonna κατάφερνε να κερδίσει και τις 11 κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια, θα έφτανε επίσης τις 30 διαγωνιστικές νίκες και θα ισοφάριζε το ρεκόρ.

Ariana Grande και Sabrina Carpenter ακολουθούν

Ισχυρή παρουσία έχουν και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, οι οποίες συγκέντρωσαν από επτά υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία Artist of the Year, μάλιστα, η Madonna και η Taylor Swift θα βρεθούν απέναντι στις Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars και Morgan Wallen.

Συνολικά, στη φετινή διοργάνωση υπάρχουν και 26 καλλιτέχνες που προτείνονται για πρώτη φορά στα MTV VMAs. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Noah Kahan, Olivia Dean, Don Toliver, Kali Uchis, Tucker Wetmore και Sienna Spiro.

Παράλληλα, η κατηγορία Best Dance επιστρέφει στα VMAs έπειτα από επτά χρόνια απουσίας.

Πότε θα γίνουν τα MTV VMAs 2026

Η τελετή των MTV Video Music Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Los Angeles.

Η ψηφοφορία του κοινού έχει ήδη ξεκινήσει σε 13 κατηγορίες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την κατηγορία Best New Artist, όπου η ψηφοφορία θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της τελετής.

Με τη Madonna να προηγείται τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη ιστορική της εμφάνιση στα VMAs και την Taylor Swift να βρίσκεται μία μόλις νίκη μακριά από ένα νέο απόλυτο ρεκόρ, η φετινή διοργάνωση αποκτά ήδη ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία.

Μπορείτε να ψηφίσετε και από την Ελλάδα

Αν θέλετε να στηρίξετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, μπορείτε να συμμετάσχετε κανονικά στην ψηφοφορία των MTV VMAs 2026 και από την Ελλάδα. Οι επίσημοι κανονισμοί δεν περιορίζουν την ψηφοφορία στις ΗΠΑ και προβλέπουν ότι μπορούν να ψηφίσουν όσοι είναι 13 ετών και άνω, με έως 10 ψήφους ανά κατηγορία την ημέρα –με περισσότερες ψήφους σε ειδικές «Power Hours» και «Double Days». Η ψηφοφορία γίνεται online στην επίσημη σελίδα vote.mtv.com και για τις περισσότερες κατηγορίες θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.