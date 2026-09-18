Ο Troye Sivan επιστρέφει με το «Party», το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο τέταρτο album του, «She’s the Best», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.

Μετά το ομώνυμο πρώτο single, ο Αυστραλός pop star ανεβάζει την ένταση και στρέφεται ξανά προς τη χορευτική πλευρά της μουσικής του. Το «Party» βασίζεται στη δύναμη της επανάληψης, δημιουργώντας έναν επίμονο, σχεδόν υπνωτικό ρυθμό, ενώ ενσωματώνει ένα χαρακτηριστικό sample από το «Music» της Madonna!

«Η dance μουσική ακούγεται πολύ διαφορετικά σε μια πίστα απ’ ό,τι μέσα από τα ηχεία ενός laptop», αναφέρει ο Troye Sivan. «Η επανάληψη γίνεται σχεδόν υπνωτική και ήθελα να παίξω με τη δομή με αυτόν τον τρόπο».

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα πληθωρικό video clip με μπαρόκ και μεσαιωνική αισθητική, σε σκηνοθεσία του Gordon von Steiner. Ο Troye Sivan εμφανίζεται ως ένας ιππότης που παρασύρεται σε έναν αλλόκοτο κόσμο επιθυμίας, θεάματος και υπερβολής, με την κινηματογραφική εικόνα να μετατρέπει το σύγχρονο clubbing σε μια σχεδόν μυθική τελετουργία.

Ξεχωριστή παρουσία στο video αποτελεί ο Sir Ian McKellen, ο οποίος αναλαμβάνει την αφήγηση της ιστορίας. Η βαθιά και άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή του δίνει στην έναρξη του clip τον χαρακτήρα παλιού θρύλου, πριν η αφήγηση παραδώσει τη θέση της στον ρυθμό και στις προκλητικές εικόνες.

Το «Party» ακολουθεί το «She’s the Best», στο video του οποίου πρωταγωνιστούσε η Nicole Kidman. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Troye Sivan συνεργάζεται με πρόσωπα από τον χώρο του κινηματογράφου και χτίζει έναν ολόκληρο οπτικό κόσμο γύρω από τη μουσική του, πέρα από τα όρια ενός συμβατικού pop video.

Το επερχόμενο «She’s the Best» θα διαδεχθεί το επιτυχημένο «Something to Give Each Other» του 2023, τον δίσκο που περιλάμβανε τα «Rush», «Got Me Started» και «One of Your Girls». Με το «Party», ο Sivan συνεχίζει να εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη σωματική κίνηση, την επιθυμία και τη συλλογική εμπειρία της πίστας, αυτή τη φορά μέσα από μια πιο παράξενη και θεατρική ματιά.