Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στα παραμύθια, ένα χαμένο γοβάκι μπορεί να αλλάξει τη ζωή μιας κοπέλας. Στην περίπτωση της Σταχτοπούτας την έκανε πριγκίπισσα. Στην πραγματική ζωή, στις 14 Σεπτεμβρίου 1984, ένα άλλο χαμένο γοβάκι συνδέθηκε με τη βραδιά που μια 26χρονη τραγουδίστρια έκανε ένα τεράστιο βήμα προς τον δικό της θρόνο. Η τραγουδίστρια λεγόταν Madonna, το τραγούδι ήταν το «Like a Virgin» και εκείνη τη βραδιά γράφτηκε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της pop.

Ήταν τα πρώτα MTV Video Music Awards, στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης. Η Madonna είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστή, αλλά απείχε ακόμη από το να είναι η «βασίλισσα της pop» που γνωρίζουμε σήμερα. Το «Like a Virgin» δεν είχε καν κυκλοφορήσει ακόμη ως single, ενώ το ομώνυμο δεύτερο άλμπουμ της θα ακολουθούσε λίγους μήνες αργότερα.

Και τότε εμφανίστηκε πάνω σε μια τεράστια γαμήλια τούρτα.

Μια νύφη πάνω σε μια τούρτα

Η Madonna φορούσε λευκό νυφικό, πέπλο, δαντελένια γάντια, πέρλες, σταυρούς και τη χαρακτηριστική ζώνη με την επιγραφή «Boy Toy». Δίπλα της υπήρχε ακόμη και κούκλα-γαμπρός. Η αντίθεση ήταν εξαρχής σχεδιασμένη για να προκαλέσει: μια γυναίκα ντυμένη σαν νύφη τραγουδούσε ένα κομμάτι με τίτλο «Like a Virgin», σε μια εμφάνιση που κάθε άλλο παρά αθώα επρόκειτο να είναι.

Υπήρξε όμως και κάτι που δεν ήταν σχεδιασμένο. Κατεβαίνοντας από την τεράστια τούρτα, ένα από τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της βγήκε από το πόδι της.

Η ίδια η Madonna έχει εξηγήσει χρόνια αργότερα ότι, όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να μη σταματήσει και να μη δείξει ότι κάτι είχε πάει στραβά. Κατέβηκε στο πάτωμα προσπαθώντας να ξαναβρεί το παπούτσι και να μετατρέψει το απρόοπτο σε μέρος της παράστασης.

Και τα κατάφερε. Η Madonna άρχισε να κυλιέται προκλητικά στο πάτωμα, ενώ το νυφικό σηκωνόταν αποκαλύπτοντας το εσώρουχό της στο κοινό. Θα το έκανε και στο τέλος του τραγουδιού, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό δεν ήταν σχεδιασμένο. Το χαμένο γοβάκι ήταν το πραγματικό απρόοπτο.

Και η Madonna, αντί να αφήσει το απρόοπτο να χαλάσει την εμφάνισή της, το ενσωμάτωσε σε αυτήν.

Δείτε στη μετάδοση της βραδιάς στο 1.51 πως η Madonna εξαφανίζεται απρόοπτα από το τηλεοπτικό πλάνο!

«Η καριέρα σου τελείωσε»

Για τα δεδομένα του 1984, οι εικόνες ήταν πολύ πιο προκλητικές απ’ όσο μπορεί να φαίνονται σήμερα. Και υπήρχε ένας άνθρωπος που πίστευε ότι μόλις είχε παρακολουθήσει μια επαγγελματική καταστροφή. Όταν η Madonna επέστρεψε στα παρασκήνια, ο τότε μάνατζέρ της Freddy DeMann τής είπε ουσιαστικά ότι η καριέρα της είχε τελειώσει.

Η ίδια θυμήθηκε πολλά χρόνια αργότερα με χιούμορ εκείνη την αντίδραση, σχολιάζοντας πόσο διαφορετικά ήταν τότε τα πράγματα.

Ο DeMann δεν θα μπορούσε ωστόσο να είχε πέσει περισσότερο έξω!

Η εμφάνιση που έγινε εικόνα της pop

Η εμφάνιση συζητήθηκε παντού και η εικόνα της Madonna με το νυφικό να κυλιέται στη σκηνή έμεινε συνδεδεμένη για πάντα με το «Like a Virgin».

Το σημαντικότερο όμως ήταν αυτό που συμβόλιζε. Μπροστά στις κάμερες βρισκόταν μια νέα γυναίκα που είχε αποφασίσει να προκαλέσει τους κανόνες για το πόσο τολμηρή μπορούσε να είναι μια γυναίκα στην pop. Και όταν κάτι πήγε στραβά επί σκηνής, αντί να παγώσει, το έκανε κομμάτι της παράστασης και συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Το «Like a Virgin» θα γινόταν στη συνέχεια το πρώτο Νο1 single της Madonna στις Ηνωμένες Πολιτείες και η καριέρα που, σύμφωνα με τον μάνατζέρ της, είχε μόλις «τελειώσει», ουσιαστικά απογειωνόταν.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έθεσε επίσης έναν άτυπο κανόνα για τα MTV Video Music Awards: δεν αρκούσε πλέον απλώς να ανέβεις στη σκηνή και να τραγουδήσεις. Έπρεπε να δημιουργήσεις τη στιγμή για την οποία θα μιλούσαν όλοι την επόμενη ημέρα.

Και η Madonna θα το έκανε ξανά και ξανά στα χρόνια που ακολούθησαν.

Από πριγκίπισσα …βασίλισσα

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1984, πάντως, η Madonna δεν ήταν ακόμη η βασίλισσα της pop. Ήταν περισσότερο η πριγκίπισσα που διεκδικούσε τον θρόνο.

Και όπως σε ένα πολύ γνωστό παραμύθι, στην ιστορία της υπήρχε ένα νυφικό και ένα χαμένο γοβάκι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε κανένας πρίγκιπας για να το επιστρέψει.

Δεν χρειαζόταν.

Η Madonna σηκώθηκε μόνη της από το πάτωμα και συνέχισε προς τον θρόνο…