Ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος συναντιούνται στη σκηνή του Θεάτρου Μουσούρη στο «Κόκκινο» του Τζον Λόγκαν, ένα έργο που τοποθετεί στο κέντρο του τον ζωγράφο Μαρκ Ρόθκο και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία, την αγορά και τη διαδοχή των γενεών.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο στούντιο του Ρόθκο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, την περίοδο που ο μεγάλος εκπρόσωπος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού εργάζεται πάνω σε μια σημαντική παραγγελία: μια σειρά μεγάλων πινάκων για τους τοίχους πολυτελούς εστιατορίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρόθκο βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα. Η τέχνη, την οποία αντιλαμβάνεται ως χώρο στοχασμού, καλείται να τοποθετηθεί σε έναν χώρο κατανάλωσης και επίδειξης πλούτου. Το οικονομικό αντίτιμο είναι μεγάλο, όμως το ίδιο μεγάλο είναι και το ερώτημα αν η αποδοχή της παραγγελίας ισοδυναμεί με συμβιβασμό.

Δίπλα του εργάζεται ο Κεν, ένας νεαρός ζωγράφος που τον θαυμάζει αλλά αρχίζει να τον αμφισβητεί. Η σχέση δασκάλου και μαθητή αποκτά σταδιακά τη δυναμική μιας σύγκρουσης γενεών: ο ένας υπερασπίζεται όσα έχτισε, ο άλλος διεκδικεί τον δικό του χώρο και το δικαίωμα να κοιτάξει αλλιώς την τέχνη και τον κόσμο.

Στο σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Γιώργος Κιμούλης αντιμετωπίζει το έργο ως μια ιστορία ενηλικίωσης και των δύο ανδρών, αλλά και ως έναν διάλογο γύρω από τη σχέση του δημιουργού με εκείνον που στέκεται απέναντι στο έργο του. Το κόκκινο του Ρόθκο γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από χρώμα: ένας τόπος ανάμεσα στη ζωή και την απώλεια, στην ανάγκη να υπάρξουμε και στον φόβο ότι θα ξεπεραστούμε.

Το «Κόκκινο» έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2009 και μεταφέρθηκε στο Μπρόντγουεϊ το 2010, όπου απέσπασε έξι βραβεία Tony, ανάμεσά τους εκείνο του Καλύτερου Έργου.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Έναρξη παραστάσεων: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:00

Θέατρο Μουσούρη

Πλατεία Καρύτση 7, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3310936

Τιμές εισιτηρίων: Πλατεία κεντρικά 25€, πλατεία δεξιά – αριστερά 22€, εξώστης 22€, λαϊκή απογευματινή Σαββάτου 18€, φοιτητικό 16€.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, εισιτήριο 16€ για έως 26 ετών και άνω των 65 ετών και 13€ για ανέργους.

Προπώληση: Ticketmaster