Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παρουσιάζουν το βίντεο κλιπ για το «Δυο παράλληλοι δρόμοι». Το τραγούδι κυκλοφόρησε πέρυσι, μέσα από το άλμπουμ Ανάμεσα του Πορτοκάλογλου. Τώρα αποκτά εικόνα από την κοινή τους εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Μια συνάντηση που έγινε τραγούδι

Ο Πορτοκάλογλου έγραψε το «Δυο παράλληλοι δρόμοι» όταν οι δύο καλλιτέχνες άρχισαν να συζητούν την ιδέα να εμφανιστούν μαζί. Σκέφτηκε τις διαδρομές που είχαν ακολουθήσει επί δεκαετίες χωρίς να έχουν συναντηθεί ουσιαστικά στη σκηνή και θέλησε να γιορτάσει αυτή τη συνάντηση μέσα από ένα τραγούδι.

Το αποτέλεσμα, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, βγήκε πιο ήρεμο και τρυφερό απ’ ό,τι ίσως περίμενε κανείς από δύο ερμηνευτές με τόσο δυναμικό ρεπερτόριο. Το ίδιο κλίμα χαρακτήρισε και την κοινή καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Το νέο βίντεο από το Θέατρο Βράχων

Ο Πάνος Ηλιόπουλος ανέλαβε τη σκηνοθεσία, την κάμερα και το μοντάζ του βίντεο, αξιοποιώντας πλάνα από τη συναυλία τους στο Θέατρο Βράχων. Έτσι, η ιστορία των δύο παράλληλων πορειών συνδέεται πλέον και με τη στιγμή που οι δημιουργοί της βρέθηκαν μαζί μπροστά στο κοινό.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Την ενορχήστρωση έκανε ο ίδιος μαζί με τον Χρυσόστομο Μουράτογλου.