Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μπαίνει στη νέα χρονιά με “Νέα φτερά“!

Το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ “Ανάμεσα” είναι το νέο single που οπτικοποιήθηκε από τον Πάνο Ηλιόπουλο κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Παλλάς τον περασμένο Δεκέμβριο και αγαπήθηκε ήδη από τους ακροατές των ψηφιακών μέσων. Στο video μαζί με τον Νίκο συμμετέχουν η Βίκυ Καρατζόγλου, οι String Demons & η Αντριάνα Αχιτζάνοβα.

Ένα ακόμα τραγούδι που υμνεί τη δύναμη που όλοι έχουμε μέσα μας καλά κρυμμένη και περιμένει μια ευκαιρία να ανοίξουμε… Νέα Φτερά!

Μήπως είν’ ώρα να αλλάξεις κι εσύ

Τα παλιά σου φτερά

Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στο δρόμο ξανά

Ώρα ν’ ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά