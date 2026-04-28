Η συνεργασία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική – χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές. Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Με δύναμη και ζεστασιά, η συνεργασία τους δημιουργεί μια ενιαία ατμόσφαιρα όπου το κοινό μπορεί να ταξιδέψει μέσα από ιστορίες, μνήμες και συναισθήματα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

Θωμάς Κοντογεώργης: ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς: κιθάρα

Τάκης Βασιλείου: κρουστά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος: τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά,

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς: drums

Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης, Στέφανος Χατζόπουλος: ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη: φωτισμοί

Οργάνωση παραγωγής: Τώνια Δραγούνη

Επικοινωνία: Θωμαΐδα Πλατυπόδη

ΑΘΗΝΑ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

27€ Προπώληση

30€ Ταμείο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΙΩΝ

18€ Φοιτητές, Άνεργοι *

22€ Προπώληση

25€ Ταμείο

ΑΜΕΑ

18€ ΑμεΑ*

*(Τα εκπτωτικά εισιτήρια εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό μέχρι εξαντλήσεώς τους. Οι κάτοχοι Φοιτητικών, ΑμεΑ και Ανέργων εισιτηρίων οφείλουν να επιδεικνύουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατά την είσοδο.)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

25€ Προπώληση

30€ Ταμείο την ημέρα της συναυλίας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΡΘΙΩΝ

18€ Φοιτητικά, Ανεργων*

20€ Προπώληση

25€ Ταμείο την ημέρα της συναυλίας

ΑΜΕΑ

18€ ΑμεΑ*

*(Τα εκπτωτικά εισιτήρια εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό μέχρι εξαντλήσεώς τους. Οι κάτοχοι Φοιτητικών, ΑμεΑ και Ανέργων εισιτηρίων οφείλουν να επιδεικνύουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατά την είσοδο.)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών