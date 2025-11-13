Μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια αποχής από τη δισκογραφία και εντατικής δημιουργικής δουλειάς στην τηλεοπτική του εκπομπή, «Μουσικό Κουτί», ο Νίκος Πορτοκάλογλου επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ.

Ένα άλμπουμ με δεκαπέντε τραγούδια και μουσικά θέματα, που γεννήθηκαν μέσα από τις συναντήσεις του με νέους και παλιούς φίλους στα γυρίσματα της εκπομπής και του έδωσαν την έμπνευση να δημιουργήσει αυτόν τον κύκλο τραγουδιών.

Από το Ρίσκο ακόμη, καταλαβαίνουμε πως ο Νίκος Πορτοκάλογλου πάντα βρισκόταν Ανάμεσα…

Δύο αγάπες πολεμάνε

μέσα μου βαθιά

Όλα ή τίποτα ζητάνε

κι εγώ τις δυό τους ή καμιά

Ανάμεσα σε δυο παράλληλους κόσμους, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στο ροκ και το λαϊκό, ανάμεσα στην παράδοση και το μέλλον.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν αγαπημένοι φίλοι και σπουδαίες φωνές όπως η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Γιάννης Κότσιρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Ιουλία Καραπατάκη, η Νεφέλη Φασούλη, η Βίκυ Καρατζόγλου, ο Βύρων Τσουράπης, η Μυρτώ Βασιλείου, οι String Demons, ο Λευτέρης Πορτοκάλογλου και ο Χρυσόστομος Μουράτογλου.

Ξεχωρίζουν το «Ξύστα απ’ το Γκρεμό» (με τη Νεφέλη Φασούλη), πρώτο single του άλμπουμ, το «Δύο Παράλληλοι Δρόμοι» (με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη), το «Φύγαμε» (με τον Γιάννη Κότσιρα), το «Ένα Φως Αναμμένο» (με τη Μαρία Παπαγεωργίου) και το «Δεν Υπάρχει Άλλος Δρόμος» (με την Ιουλία Καραπατάκη).

Το άλμπουμ ολοκληρώνουν τρεις πρωτότυπες συνθέσεις για την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα «Εκεί που ζούμε». Το ομότιτλο τραγούδι σε νέα εκτέλεση με την Βίκυ Καρατζόγλου και δυο ορχηστρικά: «Το γεωτρύπανο» και «Το βαλσάκι της Νομικής».

Οι συντελεστές του ΑΝΑΜΕΣΑ είναι:

Στίχοι, μουσική: Νίκος Πορτοκάλογλου

Ενορχήστρωση: Νίκος Πορτοκάλογλου, Χρυσόστομος Μουράτογλου

Παραγωγή: Νίκος Πορτοκάλογλου

Μουσική παραγωγή, ηχοληψία, μίξη: Χρυσόστομος Μουράτογλου

Ηχοληψία τυμπάνων: Βασίλης Κορρές

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος

ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Κιθάρες, μπάσο, μπουζούκι, μαντολίνο, πιάνο: Νίκος Πορτοκάλογλου

Πλήκτρα, προγραμματισμός: Χρυσόστομος Μουράτογλου

Τρομπέτα, βιολί, γκάιντα: Ηλίας Λαμπρόπουλος

Σαξόφωνο: Αλέξανδρος Ζουγανέλης

Τύμπανα: Θανάσης Τσακιράκης

Κρουστά: Βασίλης Κατσαμπέλας

Κλαρίνο (στο Γεωτρύπανο): Τάσος Φωτίου

Φωνητικά: Βύρων Τσουράπης, Βίκυ Καρατζόγλου, Λευτέρης Πορτοκάλογλου, Χρυσόστομος Μουράτογλου

Κυκλοφορεί από τη STAY INDEPENDENT / ANIMA