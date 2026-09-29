Ο Leon of Athens και η Katerine Duska συναντιούνται μουσικά στη «Δευτέρα», ένα ιδιαίτερο ντουέτο με τη χαρακτηριστική καλλιτεχνική υπογραφή τους.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα τρυφερό alt – pop τραγούδι που έγραψαν ο Leon of Athens και η Katerine Duska και το ερμηνεύουν με τις ξεχωριστές φωνές τους, δημιουργώντας ένα single με σύγχρονο ήχο και έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα. Με διακριτές αναφορές στην pop και EDM-pop αισθητική των 2010s, το τραγούδι συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία και μελωδική δυναμική με μια έντονα συναισθηματική αφήγηση και μιλάει για την ανάγκη να βρεθεί ένα ερέθισμα που θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από έναν κόσμο που «θέλει να μας κάνει μικρούς σαν κι αυτόν».

Το «Δευτέρα» μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα οπτικό ημερολόγιο μιας σχέσης, που περιλαμβάνει στιγμιότυπα ενός ζευγαριού: φιλιά, γέλια, παιχνίδια, καβγάδες, στιγμές της καθημερινότητας, βραδινές εξόδους και εκδρομές. Μέσα από raw και real time εικόνες, που σκηνοθέτησαν οι ίδιοι, o Leon of Athens και η Katerine Duska μεταφέρουν στον θεατή την εικόνα μιας σχέσης όπως ακριβώς είναι, αληθινή, αφιλτράριστη και ουσιαστική.